連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚

天氣轉涼，最適合品嚐熱騰騰的中式佳餚。連鎖粵菜品牌「海港酒家」一向是家庭聚會及飲茶的好去處，最近更順應時節，推出「秋冬時令午市精選」優惠，讓顧客在平日午間，以極親民的價格享受多款暖心暖胃的招牌菜式。當中，充滿冬日風味的臘味糯米飯僅售$28，更有紅燒乳鴿、上湯蝦球伊麵等選擇，價廉物美，直逼茶餐廳，絕對是上班族的午餐福音。

海港酒家午市精選菜式$28起 歎盡飯、麵、乳鴿

今次推廣的菜式涵蓋飯、麵、乳鴿及海鮮，款款皆是誠意之作。最矚目的莫過於僅售$28的「臘味糯米飯」，晶瑩剔透的糯米吸收了臘腸和潤腸的豐腴油香，口感軟糯彈牙，每一口都充滿傳統風味，在寒冷天氣下品嚐，倍感溫暖。若想吃得更豐盛，「上湯蝦球伊麵」及「紅燒乳鴿」亦只需$38。前者伊麵麵底盡吸上湯精華，配上爽口彈牙的大蝦球，鮮味十足；後者即叫即炸，皮脆肉嫩，肉汁飽滿。

$78歎港式避風塘鮑魚 性價比極高

喜歡香口炸物的朋友，定不能錯過只售$78的「港式避風塘鮑魚（10隻）」。這道菜式將鮑魚的鮮甜與避風塘的香辣惹味完美結合，金黃的蒜蓉和辣椒乾鋪滿在彈牙的鮑魚上，鑊氣十足，香氣撲鼻，作為午餐加餸或與同事分享合適不過。

海港酒家秋冬時令午市精選

優惠期限： 2025年12月22日至2026年2月6日

供應時間： 星期一至五午市時段（星期六、日及公眾假期除外）

訂座熱線： 3516 8200

供應分店： 海港酒家： 淘大店、沙田禾輋店、馬鞍山中心店、大埔寶湖花園店、粉嶺帝庭軒店、上水新豐店、觀塘亞太中心店、將軍澳新都城一期店、翔龍灣店、將軍澳尚德廣場店、藍田啟田店、西環西寶城店、荃灣中染大廈店、天水圍頌富店、屯門卓爾店 海王漁港： 馬鞍山新港城店、粉嶺綠悠軒店、將軍澳新都城二期店 海港燒鵝海鮮酒家： 美林店、葵芳店、屯門愛定店



資料來源：海港飲食集團

