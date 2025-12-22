兩餸飯關注組版主「冬至大滿足！」 人均逾$200歎盡鮑魚/乳鴿/石斑/蟹鉗 網民：以為叫咗半圍！

兩餸飯名店權發小廚於疫情期間，由酒樓轉型成為兩餸飯店，主打價錢親民的家常小菜，每日供應多款菜式，深受市民歡迎。除了家常菜，權發小廚亦會不定時供應時令菜式，臨近年尾更推出豐富「做冬」菜式，成為市民做節的另一選擇。香港兩餸飯關注組版主早前亦到權發尖沙咀店享用冬至飯，人均逾$200歎盡鮑魚、石斑、蟹鉗，豐富程度不比酒樓遜色，網民更甚為震驚：「以為叫咗半圍！」

兩餸飯關注組版主「冬至大滿足！」 人均逾$200歎盡鮑魚/乳鴿

民間有一說「冬大過年」，所以自古以來家家戶戶都相當重視「做冬」，希望一家人齊齊整整用餐，寓意一家團圓。以往市民「做冬」多到酒樓享用美食，近年兩餸飯冒起更不時供應時令菜式，大時大節亦會推出豐富「做節」餸菜，成為市民另一選擇。香港兩餸飯關注組版主不時於網上群組分享用餐體驗及心得，就連冬至飯他亦支持兩餸飯店。

版主提到較早前與家人外家到菜館「做節」，「唔知食咗咩落肚，都要$18xx/8位」。今次版主與親友選擇到權發小廚尖沙咀店，表示人均價一樣，便有齊石斑魚、龍蝦、蟹鉗、鮑魚、乳鴿、三碟雙拼餸菜以及飲品，多款餸菜幾乎放滿整張圓桌，豐富程度不比酒樓遜色。每每「做節」都希望一家人能夠齊整食飯，今次的冬至飯令版主感觸良多，「諗起2000個家庭返唔到屋企做節，其實食咩都無所謂了」。

網民震驚：以為叫咗半圍！

對於兩餸飯店的豐富「做節」菜式，不少網民感到震驚：「以為叫咗半圍」、「咁多正餸都對得住個價錢！」、「見到都想試吓咁樣堂食」。有網民笑指版主果然是版主，連冬至飯亦支持兩餸飯店，「貫徹始終，名符其實版主」；有網友同意版主所言在哪裏用餐也沒所謂，「最緊要一家人開開心心去食」。

文:RY

資料及圖片來源:香港兩餸飯關注組