大家樂鐵板餐2人餐優惠！$139任揀兩款鐵板 兼歎蛋炒飯/餐湯/凍檸樂

連鎖快餐店大家樂（Café de Coral）為迎接普天同慶的聖誕節，特別推出晚市限定的「咋咋淋」鐵板2人餐，只需$139即可享用兩份熱辣辣的鐵板餐，配上豐富炒飯、湯及飲品等餐點，絕對是冬日與摯愛親朋分享溫馨滋味的滿足之選，即睇內文優惠詳情！

大家樂鐵板2人餐優惠！$139歎兩份鐵板+炒飯+餐湯

大家樂鐵板餐2人餐優惠，$139任揀兩款鐵板兼歎蛋炒飯、餐湯、凍檸樂。

大家樂最近推出節日限定優惠，讓顧客可以從一系列精選鐵板中任選兩款，只需$139，例如有紐西蘭西冷牛扒配忌廉爆醬腸、香煎卡真雞扒配BBQ醬豬串骨，以及香蔥豬扒配麥蘆卡金蜜雞扒等，每一口都是啖啖肉的極致享受，上桌時淋上熱騰騰的經典醬汁，香氣四溢，令人食指大動。

這次的鐵板2人餐由即日起至2026年1月1日期間晚市供應，除豐富的主菜外，還貼心地附有兩客港人最愛的蛋炒飯、兩客酸甜開胃的經典羅宋湯，以及兩杯14安士的凍檸檬可口可樂，冰涼清爽，正好平衡鐵板餐的濃郁味道，為豐盛晚餐劃上完美句號。

大家樂「咋咋淋」節日限定鐵板2人餐

2大連鎖快餐店優惠 麥當勞／美心MX

1. 麥當勞︰$48歎麥炸雞+麥樂雞

麥當勞即日起透過手機App推出全新節日派對震撼優惠，讓顧客以驚喜價格享受多款人氣炸雞美食，包括$48「麥麥分享組合」，可一次過歎兩件麥炸雞及9件麥樂雞，是佳節狂歡必備之選。另外還有「$88開心歡聚二人餐」及「$118派對狂歡組合」，最適合一家大細或三五知己齊齊分享。

2. 美心MX︰$39雙餸飯+飲品餐

最近美心MX再度推出「心超值」優惠，食客可以超抵價$39歎午市雙餸飯套餐。雙餸飯會每日輪流換款，選擇豐富，包括番茄炒蛋、香煎冬菇蝦米肉餅、金粟魚塊、魚香茄子、豉油皇雞中翼等。而額外加$6即可追加一份蜜汁叉燒，或加$10追加燒雞髀一隻。

資料來源︰ 大家樂 Café de Coral、 美心MX (Maxim's MX)、McDonald's