中環珍姐火鍋店宣布終極營業日！將暫別食客「真係絕不加場啦」 料同區開新店

飲食
更新時間：12:55 2026-02-13 HKT
發佈時間：12:55 2026-02-13 HKT

珍姐海鮮火鍋飯店被譽為「香港最難訂位火鍋店」，向來以「平靚正」午市碟頭飯，以及供應新鮮現宰騸牯牛火鍋而大受歡迎，平常更是一位難求！不過「珍姐」早於去年3月時預告因租約期滿及舖位結構問題而結業，後來獲業主通融延長營業期。近日「珍姐」宣佈終極營業日，表示「真係絕不加場啦」，過去曾透露於同區開新店，屆時大家密切留意！

中環珍姐火鍋店宣布終極營業日 料同區開新店

位於中環和安里的人氣食店「珍姐海鮮火鍋飯店」一向門庭若市，午市以碟頭飯為主，晚市即變身成玩味十足的火鍋店。早於去年3月時，「珍姐」已預告現時舖位租約期滿後不再續約，並發文希望能夠另覓新舖位，「中環有無位，想地舖，大啲唔怕」。後來，「珍姐」於網上社交平台透露，獲業主通融延長營業期。預告結業後，「珍姐」為了讓客人更容易訂位，特別加開宵夜時段至凌晨2時，「希望大家都可以嚟見我哋最後一面」。

最近，「珍姐」宣佈將於2月14日（年廿七）晚上收爐，並將於2月23日（年初七）啟市，該店的最後營業日為3月31日，更由於過往曾多次延長營業期，故此笑言：「真係絕不加場啦」。珍姐去年底曾透露已於同區另覓舖位並裝修中，相信不久將會重開與食客再聚。「珍姐」未有具體說明新店位置，但曾發文形容為一個「我完全無想像過嘅位置，突然問我有冇興趣。」

「珍姐」老闆曾親述「結業」原因

「珍姐」老闆Peter曾表示舖位租約本於去年年中屆滿，但他決定不會再續約，原因與舖位「結構」有關。現時舖位身處的舊樓已有一段歷史，並持續出現滴水滲水、石屎剝落及冷氣機散熱困難等問題，甚至接獲投訴，故此Peter認為決定搬遷，「原本打算待生意穩定及續約後再重新裝修，但發現這些結構問題未必能夠解決，有一定冒險性，倒不如再另覓新舖位，環境大一點，讓客人能坐得更舒適。」

珍姐海鮮火鍋飯店

  • 地址：中環和安里9號地舖
  • 營業時間：上午10:30至下午3:00（午市，銀行假日休息）、晚上6:00至凌晨2:00（晚市火鍋）
  • 休息日：星期日

文:RY

資料及圖片來源:bigjjseafood

延伸閱讀：中環爆紅「珍姐海鮮火鍋飯店」突預告結業！被封「香港最難訂位」食店 捱唔住貴租？老闆親解執笠原因

 

 

 

