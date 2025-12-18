Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

觀塘神秘餐廳$40鹹魚雞粒炒飯「豪華加餸」？ 網民搞笑推測：老闆高興定廚師贏馬？

飲食
更新時間：16:37 2025-12-18 HKT
發佈時間：16:37 2025-12-18 HKT

外出用膳時如果獲得餐廳額外送上其他食物，相信不少人都會覺得相當驚喜。近日，有食客到觀塘一間餐廳用膳，叫了一客$40的鹹魚雞粒炒飯，在上桌後驚喜發現獲老闆豪華「加餸」，而且全場食客都享有此待遇，有網民搞笑推測表示：「老闆高興定廚師贏馬？」

觀塘神秘餐廳$40鹹魚雞粒炒飯「豪華加餸」？

用餐時如果獲老闆加餸，相信食客一整天的心情都會相當美好。近日，有網民於網上社交平台分享，表示到觀塘一間餐廳用餐時，光顧一客$40的鹹魚雞粒炒飯，驚喜獲得老闆豪氣贈送瀨尿蝦，「老闆高興，每位送一隻大大瀨尿蝦」。從網民分享照片之中可見，瀨尿蝦有如一張紙巾般長，非常足料！

網民搞笑推測：老闆高興定廚師贏馬？

對於老闆大手筆豪氣加餸，有網民大讚老闆「真係識做生意」、「有蝦咁好」、「好大一隻瀨尿蝦」；不過，有網民笑指萬一遇上老闆心情一般，「唔高與時連飯都少一半」、「我覺得冇咗隻蝦已經係唔高興」、「幫襯之前問吓佢心情如何」。有網友則分享過往經歷，指曾獲一間西餐廳老闆兼廚師不時送上炸蝦、煎鵝肝等菜式，「老闆話試菜順便送比客人食」。有眼利網民認出餐廳疑為觀塘駿業熟食市場的「海悠」，「有食過佢海鮮，有心機整」、「成日都唔講地址，好彩我知係海悠」。

文:RY

資料及圖片來源:香港茶餐廳及美食關注組

延伸閱讀：葵廣小食店驚現$12起「窮人恩物」！ 香葉肉碎煎蛋飯/豬頸肉煎蛋飯 網民讚佛心：呢個價無投訴！

 

 

最Hit
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
14小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
宏福苑大火殉職消防何偉豪出殯 靈車離開沙田消防局前往浩園｜持續更新
突發
2小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 10:46 HKT
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
17小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
3小時前
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
生活百科
19小時前
考車牌｜明年1.1起考試車禁裝「外掛」輔助 專家：惟有學多幾個鐘
社會
20小時前
大學生月花1.48萬遭父母指責「大洗」 靠投資應付支出 反問「一個月用幾多先合理？」
大學生月花1.48萬遭父母指責「大洗」 靠投資應付支出 反問「一個月用幾多先合理？」
投資理財
6小時前