聖誕美酒推介2025｜9大送禮派對之選 ！港人主理北海道Gin／尊貴香檳／葡萄酒／威士忌／無酒精氣泡茶

聖誕佳節將至，還在煩惱送什麼禮物給親朋好友嗎？一瓶精選美酒，絕對能為節日增添歡樂氣氛。今年《星島頭條》為您搜羅了來自世界各地的頂級佳釀，包括西班牙中部斗羅河岸的醇厚紅酒、法國的精緻香檳，以及港人在北海道精心釀製的氈酒。無論是搭配聖誕大餐，還是與親友共聚暢飲，這些美酒都能讓您和您所愛的人，度過一個難忘的聖誕佳節；亦有大型連鎖超市推出多款Magnum裝佳釀，讓送禮更顯氣派。

1. 「白蘭樹下」團隊再獻新猷：「丹丘蒸留所」首作氈酒 濃縮北海道風土

由本地著名氈酒「白蘭樹下」及咖啡利口酒「淡墨」創作團隊匠心打造的香港烈酒品牌 —— 丹丘蒸留所（Tankyu Distillery）位於日本北海道東川町的威士忌酒廠已正式落成並全面投入生產。雖然威士忌仍有待歲月沉香，但團隊沒有放慢腳步，為大家帶來了首支氈酒 Yuki No Mato （雪の窓），此酒製作極具當地特色，採用清冽的旭岳雪融水進行蒸餾，並加入東川町產的米麴與大雪山森林中的椴松嫩葉等，合共十四種草本植物。透過精心的釀造工藝，丹丘蒸留所期望將北海道的飄雪景致與自然氣息，呈現於每一位品飲者的杯中。

雪の窓 Yuki no Mado $468

銷售地點：白蘭樹下網店

2. 軒尼詩 V.S.O.P x LeBron James 聯名限量版：向籃壇傳奇致敬之作

繼去年引發熱潮的合作後，全球暢銷干邑品牌軒尼詩（Hennessy）宣布，將再度與籃球傳奇人物勒邦占士（LeBron James）聯手，打造全新的「軒尼詩 V.S.O.P x LeBron James 聯名限量版」。此限量版酒瓶預計於11月中旬在香港及澳門公開發售。為慶祝LeBron James迎來其職業生涯的第23個NBA賽季，本次聯名以「The Second Decision」為主題，為合作寫下新篇章。限量版的設計核心取材自LeBron James標誌性的「加冕」手勢，象徵其領導才能與自信風範，瓶身則抹上充滿活力的亮麗橙色，並融入籃球文化色彩，旨在傳遞嶄新的能量與歡樂的聚會氛圍。

軒尼詩 V.S.O.P x LeBron James 聯名限量版 酒瓶設計融入 LeBron James 標誌性的「加冕」手勢，極具收藏價值。推薦調酒Hennessy Sidecar，其順滑平衡口感與歷久彌新的香韻，展現高雅、親和並存的格調。

3. Market Place：Magnum裝佳釀 酒徒派對必備

為迎接聖誕及新年，Market Place特別搜羅超過20款大瓶裝（Magnum）葡萄酒及香檳，為節日盛宴提供更具氣派的選擇。該系列大瓶裝酒款容量均為1.5公升，是標準瓶裝的兩倍，定價由港幣500元至4,500元不等。由於瓶身容量較大，但瓶頸規格與標準瓶一致，因此瓶內酒液的氧化速度會相對減慢。此特性對於汽酒及香檳尤其有利，有助於保護酒質，延長其陳年潛力，使氣泡更顯細膩豐富。為與顧客一同舉杯慶祝，現凡購買任何6瓶750毫升或以上的紅酒、白酒、氣泡酒或香檳，即可享有八五折優惠。

Dom Pérignon Vintage 2013 $3,980 大瓶裝香檳，為盛宴席上增添亮眼焦點，亦成就聖誕贈禮的絕佳選擇。

Louis Latour Gevrey-Chambertin 2022 – Magnum $1,980 優雅的黑皮諾（Pinot Noir）美酒，適合搭配節日美食，增添氣氛。

Market Place

4. Ca' del Bosco's Cuvée Prestige Edizione 47：香檳以外 高質氣泡酒賀聖誕

Ca' del Bosco 隆重呈獻 Cuvée Prestige Edizione 47，一款極致非凡的Franciacorta意大利氣泡酒，專為品味高雅的饕客而匠造，完美結合了酒藝、傳承與格調，為節日慶典與華麗禮待帶來嶄新定義。Cuvée Prestige Edizione 47 不僅是一款氣泡酒，更是一場屬於優雅與歡愉的盛宴。其晶瑩氣泡與層次豐富的口感，令其成為了節慶派對、溫馨晚宴與摯友聚會的理想之選。 Cuvée Prestige Edizione 47由霞多麗（75%）、黑皮諾（22.5%）及白皮諾（2.5%）精心調配而成，其葡萄均採自Franciacorta地區最卓越的風土園區。此酒帶有白桃、柑橘皮與杏仁的香氣層層展現，細緻綿密的氣泡更帶來悠長優雅的餘韻。

Cuvée Prestige Edizione 47（$310/750毫升）以 Ca' del Bosco 經典的亮黃色禮盒包裝登場，更是節日送禮的上乘之選，奪目的外觀與出眾的酒質互相輝映，為您締造難忘的開箱體驗，讓送禮之舉化為一份真正愉悅而高雅的儀式。

銷售地點：香港各大 Watson’s Wine 門市

官方專頁：www.instagram.com/cadelbosco_official

5. 西班牙Ribera del Duero葡萄酒：風土匠心佳釀 聖誕佐餐之選

西班牙中部的斗羅河岸（Ribera del Duero, RDD）產區，以其壯麗的山川地貌與嚴苛的氣候風土聞名，得天獨厚的環境孕育出品質卓越的葡萄，使其被公認為世界頂級的葡萄酒產區之一。當地釀酒師憑藉匠心獨運與精湛技藝，打造出一系列風味鮮活、層次深邃的精品佳釀，深受全球葡萄酒鑑賞家與愛好者的青睞。斗羅河岸的陳年紅酒主要採用Tempranillo葡萄釀製，其香氣馥郁，口感層次豐富，酒體結構飽滿且和諧平衡，是節日聚會或饋贈親友的理想選擇。

此外，該產區出產的年輕紅酒則以豐盈的果香、鮮明的結構和細膩優雅的風格見稱，能與各式美食完美搭配。多樣化的酒款選擇，無論任何偏好，都能滿足品飲者的需求，為節慶時光增添歡樂與深刻的味覺記憶。

斗羅河岸（Ribera del Duero）的自然風土與釀酒師的匠心工藝相結合，無論是結構宏厚的紅酒、優雅清新的粉紅酒，還是果香明亮的白酒，每一款作品都展現出產區對於風土、平衡與品質的極致追求。

6. MORTLACH Neverbound Release 01：蘇格蘭威士忌風味新維度

蘇格蘭 Speyside 區傳奇酒廠 Mortlach 正式發表年度限量系列「Neverbound Collection」首支作品—— Release 01。此系列以突破威士忌釀造界限為使命，透過風味與工藝的極致追求，重新定義單一麥芽威士忌的無限可能。作為開章之作，Release 01 為品牌最為大膽的創作之一，不僅延續酒廠標誌性的醇厚風格，更以創新的桶陳技藝，打造出野獸般的鮮味。此項創舉不僅是 Mortlach 首度採用法國橡木桶進行過桶，更透過超長時間的自然風乾工藝，細膩調節木質單寧，進一步突顯酒體中原有的鮮味底蘊。

Mortlach Neverbound Release 01（$945）陳於二次填充美國橡木桶，並於法國橡木桶完成過桶。香氣散發紅果芬芳伴隨醬油與煙燻肉脂的醇厚底蘊，木質辛香優雅平衡；入口德麥拉拉蔗糖的甜潤漸次展開，轉化為複雜的肉脂風味；尾韻濃郁辛香與鮮明風味綿延不絕。

銷售地點：全港指定酒類零售商及專櫃

7. Don Julio 1942 龍舌蘭：聖誕狂歡時刻點晴之筆

Don Julio 1942 龍舌蘭憑藉其標誌性的金棕瓶身設計、獨樹一幟的品鑑體驗及令人難忘的風味，為各式奢華派對與狂歡時刻增添了點睛之筆。此酒款口感極為順滑細膩，最適合配以冰塊純飲。在品聞其香氣時，可感受到飽滿溫潤的香草氣息，並融合了醇厚的焦糖與巧克力香；啜飲入口，焦糖、堅果、杏仁與咖啡風味逐層展現，最終以濃郁的巧克力香氣作結。其餘韻溫潤中帶有微澀，黑巧克力的回味縈繞不散，層次十足。

Don Julio 1942 龍舌蘭（750毫升） 高挑的瓶身設計以龍舌蘭葉為靈感，線條流暢柔美，矚目迷人。

Don Julio 1942 龍舌蘭迷你瓶（50毫升） 集優雅與便攜性於一身，精雕細琢，適合各種場合。

銷售地點：香港的 HK Liquor Store、The Rare Malt、香港崇光百貨，以及澳門樂家福

8. Saicho 桂花氣泡茶：無酒精派對之選

備受米芝蓮星級餐廳和五星級酒店青睞的英港氣泡茶品牌 Saicho 隆重呈獻其備受期待的季節限定新品—桂花氣泡茶。這款時令茶打造出芬芳茶藝的巔峰，將金秋意境化作一杯優雅的烏龍茶，綻放清新桂花香氣。Saicho 桂花氣泡茶採自中國仙遊縣海拔 800 米的雲霧高地，以秋季採收的鐵觀音烏龍手工層疊新鮮桂花窨製而成。其花香與果韻兼備的風味亦是精緻料理的絕配。淡淡杏子香氣襯托夏季海鮮、香煎帶子與烤鱸魚；柔滑奶香則平衡山羊芝士與蜂蜜的濃郁風味。

Saicho 桂花氣泡茶（$250/750毫升禮盒裝，$1,200/成箱24瓶迷你裝）：其所蘊含的中國文化意象——摯愛、忠貞與豐收的希冀，與節慶氛圍相得益彰。這款限定佳品自然成為歡慶時刻與臻選贈禮的絕妙之選。

銷售地點：City’super 及 Saicho 官方網站

官方網站：www.saichodrinks.com





