連鎖快餐店午市優惠！$39雙餸飯套餐 蒸肉餅/魚香茄子/涼瓜牛肉 $6起加叉燒雞髀

人氣連鎖快餐店美心MX，向來以多元化的餐點選擇及親民的價格深受打工仔歡迎。最近美心MX再度推出「心超值」優惠，以震撼價$39讓食客在午市時段享用每日輪流換款的精選套餐。除了精選雙餸飯外，還包括飲品以及可以優惠價追加燒味及燒雞髀，為食客提供一星期抵食又美味的選擇。

美心MX午市$39超值套餐！雙餸飯+飲品 加$6起有叉燒雞髀

想以最實惠的價錢品嚐一頓豐富午餐？美心MX的「心超值」套餐絕對是不二之選。這個午市優惠橫跨星期一至星期日，每日提供兩款不同的主菜配搭，確保顧客日日都有新鮮感。套餐均配上香濃熱咖啡、熱奶茶或百事汽水，性價比超高。

雙餸飯每日會輪流換款，菜式豐富，滿足了不同口味，例如有番茄炒蛋配香煎冬菇蝦米肉餅飯、金粟魚塊配京都肉排飯、魚香茄子配豉油皇雞中翼飯、涼瓜牛肉配香煎雞扒飯、蠔油薯仔炆雞球配冬菇馬蹄蒸肉餅飯等。如果覺得套餐還未夠滿足，餐廳更貼心提供升級選項。食客只需額外加$6，即可追加一份蜜汁叉燒，或加$10追加燒雞髀一隻。

美心MX「心超值」午市套餐優惠

供應時間：星期一至日午市時段

適用地點︰全線美心MX分店（科學園、大會堂、大學站、西九龍站分店除外）>> 按此 <<

條款及細則：優惠不可與其他推廣或折扣同時使用，包括手機點餐折扣



2大連鎖快餐店優惠 大家樂/

1. 大家樂︰長者指定早餐減$3

由即日起至12月22日，長者於早市時段到憑長者咭、Club 100長者會員卡，或以樂悠咭及長者八達通付款，購買點心滿粥系列，即可減$3。優惠包括兩款全新粥品，即菠菜甘筍粟米鹹雞粒粥及芥菜乾甘筍粟米鹹排骨粥，除粥品外，大家樂還有多款懷舊點心自由配搭，如雞肉蘑菇包、臘腸卷、燒賣等，份量十足。

2. 一粥麵︰長者憑卡享免費熱飲

一粥麵誠意推出長者專享優惠，凡持有有效長者卡、或以長者八達通、樂悠咭付款的顧客，於早市或茶市時段光臨指定分店，選購任何套餐或單點主食，小食與飲品除外，即可免費獲贈一杯香醇的茶、咖啡或其他指定熱飲。優惠旨在為長者顧客提供更貼心的餐飲體驗，在享受美食之餘，亦能感受一份暖意。

資料來源︰美心MX (Maxim's MX)、大家樂、一粥麵