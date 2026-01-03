唐碧霞2026馬年運程│12生肖運勢預測！1生肖凶星埋伏需化解 馬/羊/兔吉星高照財源滾滾來

2026年馬年運程，唐碧霞分享12生肖運勢！今年除了肖馬因本命年犯太歲外，究竟哪個生肖行大運？哪個生肖今年要小心防犯？如遇上凶星而可如何化解？留意下文，12生肖財運一文看清！

唐碧霞2026運程│屬馬：值太歲以沖喜！凶星埋伏需化解

馬年為智慧提升的年份，再加上肖馬者為「值太歲」及「刑太歲」的生肖，值太歲的年份人生會出現不少變化，如能進行傳統喜事沖喜，例如結婚、添丁、置業或創業，則能主動應驗犯太歲的變化以作沖喜之用，減少因犯太歲而造成的影響。

幸而亦有不少吉星高照，吉星方面有「金匱」、「將星」 及「歲駕」，在「金匱」吉星的加持下，意味著財源滾滾而來。同時「將星」代表領導才能，預示著事業發展理想。

然而在本命年及「午午自刑」的影響下，新一年運勢起伏不定，再加上有眾多凶星埋伏，包括：「劍鋒」、「伏屍」及「羊刃」等。「劍鋒」星入主，要小心容易因金屬而受傷。「伏屍」凶星則代表家宅運欠佳，建議可在農曆五月及農曆十一月主動洗牙、捐血以應血光之災。平日可佩戴大勢至菩薩密宗吊墜，有助化解災禍及減少本命年的不利因素。

唐碧霞2026運程│屬羊：吉星高照多勞多得

馬年為「午未相合」，而且為多勞多得的年份，並且得到眾多吉星高照，包括「太陽」、「金輿」和「天空」等星曜的進駐。

新一年事業運和財運都相當不錯，特別是在工作上，可以實施已久的計劃，並且能夠得到男性貴人的支持。「太陽」星代表男性貴人，尤其有利於經營或從事與男性相關的行業。自僱或從商的朋友應重點發展男性相關的業務，與此同時，「金輿」吉星的加持，象徵古代帝王或達官貴人所乘坐的車輛，寓意著財源滾滾而來，再加上「天空」吉星的支持下，這顆星代表著創意和靈感，對於從事創作或設計的朋友來說，將會在工作中靈感不斷，有助於創作發展。

儘管新一年與太歲相合，但由於受到「扳鞍」凶星的影響，可能會有工作環境的變換。在考慮轉職或任職新公司之前，建議仔細評估待遇和工作環境，以免得不償失，造成越轉越差的情況。

唐碧霞2026運程│屬猴：驛馬主導多出門！留意自身及長輩健康

馬年為貴人年，並受到兩顆吉星「驛馬」和「文昌」的照耀，這意味事業及財運較蛇年有所進步。

首先，「驛馬」吉星主導出門走動，肖猴者需要主動創造出門的機會，透過「動中生財」的方式來增加整年的收入，今年可主動尋找出遠門的機會，例如外地出差或開拓海外市場等。另一方面，「文昌星」的進駐使肖猴者的思維變得靈活，靈感強烈，對學習、考試及升職特別有利。

然而，丙午年也有多顆凶星入主，對人緣、家宅運和健康運影響甚大。受到「孤辰」和「喪門」凶星的影響，「孤辰」的到來可能會導致對伴侶的不滿。建議開心見誠地與伴侶溝通，以增進彼此的理解。

同時，「喪門」凶星的影響則意味著家宅不安及身體欠佳，建議時刻留意自身及家中長輩的健康狀況，若感到不適，應立即尋求醫療幫助。日常亦可佩戴本命佛大日如來的密宗吊墜，能夠提升運勢並減少災禍的影響。

唐碧霞2026運程│屬雞：吉星高照財源廣進

馬年為貴人運旺盛的年份，再加上有多顆強而有力的吉星高照，包括「玉堂」、「太陰」和「紅鸞」，因此財運和事業運顯著提升。

「玉堂」吉星象徵著豐收，預示著金玉滿堂，意味著新一年財源廣進，求財得財。對於坐擁「太陰」吉星的肖雞者來說，在女性貴人的支持下迎來更大的機會。

此外，今年為「紅鸞」星動的年份，特別有利於桃花運和人緣，象徵著喜事連連，並具有結婚和添丁的意義。對於單身的朋友來說，將會有機會結識具長遠發展潛力的對象。已婚者則可以將桃花運化作人緣，喜愛小孩的朋友不妨把握機會，成為新手父母。

然而，肖雞者在面對「貫索」及「勾神」凶星的影響時，仍需小心謹慎地處理工作及人際關係，主金錢苛索和是非謠言，因此要謹言慎行，避免隨意作出承諾。

唐碧霞2026運程│屬狗：穩定和諧運勢亨通

馬年肖狗者為「寅午戌」三合的生肖，意味著穩定與和諧。在眾多吉星的加持下，馬年肖狗者的財運和事業運較為順利，工作表現會事半功倍。

今年為多勞多得之年，工作表現理想，獲得周圍人的認同和欣賞。在「三台」、「華蓋」及「地解」等多顆吉星的加持下，運勢更顯亨通。「三台」吉星的進駐，象徵扶搖直上、步步高陞。「華蓋」星代表古時皇帝出巡所用的網傘，象徵藝術與創作才能的發揮，能為創意工作者帶來靈感。此外，「地解」吉星為消災解難之星，有利於化解一些凶星的影響。

惟受到「五鬼」、「官符」及「披頭」三顆凶星的入主，會對運勢造成影響，因此必須特別警惕。「五鬼」會使肖狗者疑神疑鬼，感到精神緊張，心理壓力較大。「官符」凶星的出現，需注意官非及訴訟等問題，在簽署文件或合約時務必小心，切勿做任何違法之事。「披麻」入主則會影響家宅運及健康運。

唐碧霞2026運程│屬豬：逢凶化吉！破解兩大凶星

新一年肖豬者得到了兩顆與事業和財運有關的吉星高照，預示著事業發展良好。「月德」貴人星能化解災厄並帶來平安，有助於改善人際關係，對於自僱或從商者特別有利。今年可積極拓展業務，並有望取得顯著成果。打工一族，能獲得客戶的支持和上司的欣賞，有望升職加薪。

「天乙貴人」代表著凡事能夠逢凶化吉，當遇到困難時，身邊的貴人將自動伸出援手，輕鬆化解各種難題。

然而，凶星方面卻也不容忽視。其中包括「死符」、「劫煞」、「晦氣」和「小耗」，這些凶星對健康運及家宅運造成負面影響。「死符」主導著家宅運的不利影響，因此建議肖豬者主動為家居進行小型維修或更換家具，有助於提升家宅運。

隨著「劫煞」凶星的入主，代表容易發生災禍和意外。為此，建議肖豬者佩戴本命佛阿彌陀如來的密宗吊墜，有助化解血光之災。

此外，「小耗」作為破財星，容易導致金錢上的損失。

唐碧霞2026運程│屬鼠：一喜擋三災！事業運有利

今年為「沖太歲」的年份，因受到「子午相沖」的影響，整年的運勢變化會較為頻繁。如果能夠「一喜擋三災」，以喜事來迎接沖太歲的年份，則能夠平安順遂。



新的一年雖然沒有吉星高照，但馬年卻是工作升遷的好時機，對事業運特別有利。由於與太歲相沖，因此在這一年「宜動不宜靜」，適合進行各種喜事，例如結婚、置業、添丁、創業等，能夠化解沖太歲的變化。



若無法進行喜事，新一年的運勢則會起伏不定，易遭遇挫折，保持小心謹慎是至關重要。



在吉星欠奉的情況下，受到多個凶星的影響，今年將會是一個辛苦的年份，宜提前做好心理準備，令內心變得更為強大，以迎接各種挑戰。



受到「大耗」、「歲破」及「欄干」的影響，運勢平平。「大耗」象徵破財，丙午年不宜進行高風險的投資或投機，以免因投資失誤而遭受損失。「歲破」代表人際關係的平平。「欄干」則暗示做事困難，一波三折。

唐碧霞2026運程│屬牛：謹慎言行！保事業順遂、財源廣進

午年為肖牛者的「害太歲」之年，代表今年的人際關係平平。所幸「害太歲」的影響力相對較小，只要謹慎言行，避免因無心的話語而得罪他人，並秉持「少說話、多做事」的處事原則，便能有效減輕犯太歲所帶來的不利影響。馬年為多勞多得的年份，加上有多顆與事業、財運息息相關的吉星高照，整體運勢相較於過去兩年有顯著提升，可謂事業發展順遂、財源廣進的一年。

在「紫微」及「龍德」兩顆強而有力的貴人星拱照之下，新一年事業發展十分順利，容易獲得貴人的提攜與賞識。不妨主動展現自身的工作能力，爭取表現機會，相信能獲得眾人的認可。

馬年還有「國印」吉星加持，這顆吉星主管手執帥印、大權在握，預示著有升職加薪的機會。

惟受到一些凶星的影響下，各方面都務必要謹慎小心。「暴敗」星的入主，代表財運上可能會出現較大的波動。「天厄」凶星主不利出門，意味著出門在外時容易遇到意外或財物損失。

唐碧霞2026運程│屬虎：凶星潛伏！小心意外受傷

新一年為「寅午戌」三合的生肖之一，代表與太歲關係友好，代表運勢平穩向上，人際關係理想，可得到貴人扶持及有望與他人一起合作取得顯著成果。

惟馬年吉星欠奉，卻有眾多凶星潛伏，但好在今年是財運年，正財收入較為理想，整體運勢還算不錯，可主動爭取機會，只有不斷努力和自我提升，才能在競爭激烈的社會中立足。

凶星方面，有「白虎」、「指背」、「飛廉」及「大煞」入主。「白虎」代表容易遇到性格強勢、野蠻無理的女性。

「指背」凶星則代表背後易遭人指指點點，徒生事端，故須時刻謹記「事不關己，己不勞心」，盡量避免捲入他人紛爭與麻煩之中，以免容易造成事端。畢竟，人生發生的事情本質只佔百分之十，其餘的百分九十是視乎自身的心態及處理方法，讓自己變得強大，才是一生都需要學習的事情。

此外，受到凶星「大煞」及「飛廉」影響健康運，主意外受傷。

唐碧霞2026運程│屬兔：吉星拱照 財運滾滾

新一年受到地支「卯午相破」的影響，肖兔者成為了犯太歲的生肖之一。幸好馬年整體運勢不錯，可以減輕「破太歲」的影響。

今年是財運滾滾的一年，只要付出便能有所回報。再加上在多顆力量強勁的吉星拱照下，包括「天喜」、「天德」及「福星」，令肖兔者在事業和財運方面均有顯著進步。

「天喜」正桃花星的進駐，預示著喜事連連，很可能會有結婚、添丁等喜慶之事發生。「天乙貴人」的出現，代表著凡事都能逢凶化吉，遇難呈祥。「天德」則象徵著上天之德，意味著能得到貴人的鼎力相助。與此同時，「福星」則代表著福氣臨門。

儘管有眾多吉星的加持，但今年始終為犯太歲的生肖，再加上「捲舌」、「披麻」和「咸池」等凶星的影響，可能會導致人際關係和家宅運勢有所欠佳。「捲舌」凶星主口舌之爭和官非訴訟，因此要盡量避免與他人發生正面衝突。「披麻」凶星入主則會衝擊家宅運和健康運。

唐碧霞2026運程│屬龍：多勞多得！逢凶化吉 貴人相助

今年為肖龍者多勞多得之年，只要努力就能得到相應回報，再加上馬年在「八座」及「天解」吉星的幫助下，事業能取得良好進展。打工一族，能大權在握、扶搖直上，獲得期待已久的升職加薪機會，為事業發展順利的一年。自僱及從商者，事業打拼多年，今年能取得重大成果，實在可喜可賀。

「天解」吉星的到來，具有逢凶化吉之意，能夠化解災禍、官司、是非以及疾病。「八座」吉星則象徵貴人相助。

然而，馬年也有不少凶星入駐，對於財運、人緣、家宅運和健康運等方面特別不利。受到「吊客」、「天狗」、「血刃」、「浮沉」以及「寡宿」等凶星的影響，需要格外留意。

「吊客」星代表生病、損傷、車禍、開刀等災禍。「天狗」星則代表容易有金錢上的損失。此外，「血刃」和「浮沉」兩顆凶星也暗藏危機，代表容易發生小意外或血光之災，因此不宜進行任何高危險性的活動。

唐碧霞2026運程│屬蛇：職場大放異彩！關心長輩健康

今年為思維拓展之年，有利進修及提升自我。再加上「祿勛」吉星高照，新一年財運、事業運及人際關係均會有明顯改善。「祿勛」吉星象徵著朝廷俸祿和正財運，代表事業發展順利。自僱及從商者，工作表現將受到客戶讚賞，能在職場上大放異彩。打工一族，可主動展示自身能力，有望獲得升職加薪的機會。若有轉工或尋求變化的打算，也可以找到更好的薪資待遇。

儘管運勢向好，仍需注意凶星的影響。「病符」凶星代表容易生病，因此要時刻關心家中長輩的健康情況，若有不適應及時就醫，以免延誤。「陌越」則提示需要適應新的環境，今年可能會出現新的工作機會，建議以輕鬆的心態面對。

此外，「亡神」凶星入主，代表經常忘記事情，易遺失小物品，出門時要特別留意。旅行前也應預先購買旅遊保險，以備不時之需。

馬年運程較去年穩定，工作發展順利，務必要把握良機，迎接新的挑戰和機會。



----------------------------------------------------------

唐碧霞師傅簡介：

從十多歲起便醉心研究玄學命理，擅長各派風水、子平八字、易經占卜、三世相書、紫微斗數、面相、掌相、改名、擇吉選日、流年運程等。

網站：按此

facebook：https://bit.ly/4adC7Ql



