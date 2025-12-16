荔枝角工廈茶記時光倒流賣$2蛋撻！自選酥皮/牛油皮 做一件事即可享用...

在物價飛漲的今日，平價美食總能吸引大批食客。近日，有網民於荔枝角區一間工廈茶記，意外發現下午時段限定優惠，以$2超低價加購蛋撻，兼可自選酥皮或牛油皮，性價比極高，而且店員友善的態度更令她印象深刻。

荔枝角茶餐廳驚現$2蛋撻 網民大讚：最重要係店員好有禮貌

一條件即享「時光倒流價」蛋撻

該名網民在社交平台上發帖，分享在荔枝角的工廈發現了一間茶餐廳，正推出限時堂食優惠，每位食客凡於下午2時至5時，惠顧$18或以上的飲品、食物或套餐一個，便可以$2的價格加購一個港式蛋撻。

從帖中收據可見，兩杯飲品及兩份蛋撻的總價為$40，並無其他額外服務費，而蛋撻亦可以自選酥皮或牛油皮。帖主形容「冇意間俾我發現到呢間好嘢」，並補充指下午茶的其他食物份量頗為充足。此外，更令她印象深刻的是，茶餐廳內不論是老闆、侍應還是收銀，也都是保持親切友善的態度，「全部都好有禮貌！好好人」。

長江飲食中心

地址：荔枝角青山道489-491號香港工業中心A座地下8號舖

電話：2744 9683

營業時間：星期一至六 7am-7pm；星期日全日休息

資料來源：Lina Lee