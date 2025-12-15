Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀五星級酒店節慶自助餐5折！$221起任食雪蟹/小龍蝦/刺身/火雞

飲食
更新時間：15:30 2025-12-15 HKT
發佈時間：15:30 2025-12-15 HKT

坐落於尖沙咀海港城，馬哥孛羅香港酒店旗下的馬哥孛羅咖啡廳（Cafe Marco）素以其豐富多樣的環球美食自助餐而聞名。為迎接即將來臨的節慶，Cafe Marco特別推出超值自助餐優惠，賓客能以低至$221起的價格，盡情品嚐一系列頂級海鮮、精緻日式刺身、國際熱盤及節日特色佳餚，包括鮮甜雪蟹、肥美小龍蝦及傳統烤火雞等，絕對是節日歡聚的不二之選。

【馬哥孛羅香港酒店自助餐】
馬哥孛羅香港酒店 節慶自助餐半價優惠

Cafe Marco的節慶自助餐，匯聚各地美饌，呈獻非凡味覺體驗。冷海鮮區提供多款冰鎮選擇，如鮮甜雪蟹腿、Q彈小龍蝦、澳洲黑青口及大西洋海螺等，款款新鮮。日式料理區則備有精選壽司及新鮮三文魚、吞拿魚、甜蝦刺身，滿足海鮮愛好者的味蕾。燒烤區香氣四溢，包括烤美國頂級肉眼牛排配天然肉汁及芥末、傳統節日必備的煙燻火雞等。

熱盤涵蓋中西印式，從香煎本地海鱸魚、海鮮千層麵到印式羊肉咖哩、雞肉咖哩，再到中式燒味（如燒鴨、叉燒）及多款港式湯麵，選擇應有盡有。各式精緻甜點，如蛋奶酒奶凍、君度橙酒焦糖布丁及多款節日蛋糕，為盛宴畫上甜蜜句號。

週末午後寫意 $221起享星級下午茶

對於喜愛在週末享受悠閒時光的客人，馬哥孛羅咖啡廳的週末下午茶自助餐提供了極具吸引力的選擇。只需$221起，即可在星期六、日及公眾假期，體驗五星級酒店的精緻下午茶。下午茶自助餐包括多款精巧甜點、新鮮水果、輕食鹹點及多樣飲品，是與親友共度美好午後的完美方式。

【馬哥孛羅香港酒店自助餐】
  • 優惠期限：

    • 節日自助午餐及自助晚餐：即日起至2026年1月1日。

    • 週末下午茶自助餐：適用於星期六、日及公眾假期。

  • 用餐時段：

    • 節日自助午餐：每日中午12:00至下午2:30。

    • 節日自助晚餐：每日晚上6:30至晚上10:00 (12月31日首輪下午5:30-7:30; 次輪晚上8:00-11:00)。

  • 優惠價格：

    • 節日自助午餐：原價HK$504，折後HK$245起

    • 節日自助晚餐：原價HK$779，折後HK$395起

    • 週末下午茶自助餐：原價HK$405，折後HK$221起

  • 優惠地點： 馬哥孛羅香港酒店馬哥孛羅咖啡廳 (Cafe Marco)，九龍尖沙咀海港城廣東道3號1樓。

  • 條款細則： 價格已包含10%服務費；優惠不可兌換現金或與其他優惠同時使用；訂購需視乎供應情況，並以電子憑證確認為準；電子憑證僅適用於指定日期，逾期無效；馬哥孛羅香港酒店保留最終決定權。

 

