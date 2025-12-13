連鎖包點店抵食早晨套餐！$19起歎蒸包/燒賣/魚蛋/腸粉/粢飯 兼配飲品任揀

想以一個豐盛滿足的早餐迎接新一天？連鎖中式包點品牌「包點先生」，以每日新鮮、香港製造的優質包點和點心聞名，最近推出了全新的「醒晨套餐」優惠，最平只需$19即可歎到熱辣辣的港式早餐，為一眾上班族和學生哥提供方便快捷的活力之選！

包點先生早餐優惠 港式經典小食/蒸包連飲品低至$19起

「包點先生」在香港自設廠房，堅持大部分產品手工製作，確保食物新鮮美味。這次推出的早餐優惠有五款組合，由傳統蒸包到懷舊炒麵都一應俱全，豐儉由人。若想簡單輕食，只需$19即可選擇經典的A套餐，享用鬆軟飽滿的蒸包配飲品，熱氣騰騰的蒸包配上豆漿、咖啡、茶或紙包飲品，已是簡單又滿足的滋味。亦可選擇B套餐，一次過品嚐魚肉燒賣和彈牙魚蛋兩款港式地道小食。這兩款套餐價格相宜，是快速解決早餐的絕佳選擇。

如果想品嚐更豐富的配搭，可以選擇$24的C套餐或D套餐。C套餐將嫩滑的腸粉與魚肉燒賣或魚蛋結合，口感層次豐富，滿滿的幸福感。D套餐則是充滿鑊氣的懷舊港式炒麵，香氣十足。若追求極致的飽足感，則可選擇$29的E套餐，份量十足的粢飯包裹著油炸鬼、肉鬆和榨菜等豐富配料，再配上小食和飲品，保證整個早上都充滿能量。

