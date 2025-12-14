Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Do姐早餐歎街坊燒味名店 超專業食足4款刁鑽叉燒 網民：我哋去買全部頭頭尾尾

飲食
名人探訪地道食店，往往能成為城中熱話。藝人鄭裕玲（Do姐）在其YouTube頻道節目中，因憶起影帝周潤發（發哥）曾大力推薦柴灣燒味名店，遂趁工作空檔時間，一大早親身前往一試究竟。Do姐在片中詳細介紹了該店四款特色叉燒及馳名例湯，其專業的描述及親民的舉動，獲得不少好評。

Do姐早餐嘗柴灣燒味名店  專業講解3大叉燒刁部位

早前，Do姐在個人YouTube 頻道「The Do Show」的節目中憶述，上次訪問發哥時，他對一家食店的叉燒和例湯讚不絕口，讓她一直念念不忘，因此決定趁工作空檔，親自到訪該店尋味。

Do姐在片中化身美食家，詳細介紹了店內的四款叉燒。她首先品嚐了「肥瘦相間，分佈均勻」的「三粒叉」，大讚其「肥瘦適中，外層帶點焦香」，並分享了美味的秘訣在於店家採用新鮮豬肉及黏性高的麥芽糖。接著，她介紹了口感「Q彈帶爽」的「第一刀」（爽叉）、數量有限且油脂豐富，被Do姐譽為邪惡之選的「一片天」，以及她個人最愛、適合不愛肥肉人士的「柴皮」（瘦叉燒）。

為了讓觀眾也能品嚐到最佳風味，Do姐特意請教老闆，得悉叉燒每日在早上9點半、中午12點、下午3點和5點新鮮出爐。除了叉燒，Do姐亦一嚐發哥力薦的例湯，形容其充滿「家的味道」，並引述老闆指湯水不含味精，由豬頭、豬骨等材料熬製。

名店新桂香 新鮮豬肉做叉燒

翻查資料，Do姐在片中試的正是位於柴灣的燒味店「新桂香燒臘」，該店名人客眾，每逢叉燒出爐都吸引大批食客光顧。新桂香燒臘最出名的，當數採用古法炭火烤製的叉燒，不惜工本選用新鮮豬肉，雖然價錢比坊間貴不少，但叉燒沒有雪藏味，鮮香有肉汁，加上店家傳統帶豉香的配醃味，風味已買少見少。

網民：完全唔似會食呢d野嘅人

影片發布後，引起Do姐的粉絲與網民熱烈討論。不少人對Do姐貼地光顧平民食店感到驚訝，紛紛留言「DO姐完全唔似會食呢d野既人」、「原來Do姐係會食叉燒㗎」。

然而，影片也引來一批自稱是該區街坊的網民提出質疑。有留言指該店「睇人比料，全柴灣都知」，認為店家給予名人或熟客的食材品質，與普通顧客有差別，更有網民抱怨：「Do姐你哋拍片部位食得好，我哋柴灣友去買全部頭頭尾尾，食吾(唔)落口」。

餐廳資訊：新桂香燒臘

  • 地址：柴灣柴灣道345號金源洋樓C座地下17號舖

資料來源：The Do Show

 

延伸閱讀: 燒味推介7大必食祥興燒臘飯店榕哥陳皮燒鵝新桂香燒臘龍邦燒味-雙拼飯送例湯最平28起附餐廳地址 | 星島頭條

 

 

 

