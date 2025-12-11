流浮山荔枝柴燒味$50歎到！腩仔/排骨/叉燒飯包老火湯+飲品 網民讚：平靚正！ 

古法荔枝柴燒味在香港已經買少見少，位於流浮山的一間隱世餐廳推出午市套餐，選擇包括腩仔、排骨、叉燒飯，均以自家種植荔枝柴古法慢燒，連老火湯及飲品都只是$50，老闆更拍片保證「抵食」，表示價錢比坊間平一半，引來網民留言讚「平、靚、正！」

流浮山荔枝柴燒味$50歎到！腩仔/排骨/叉燒飯包老火湯+飲品

位於流浮山的餐廳「韓泰太」主打露天燒肉放題，並供應荔枝柴窯雞。近日，餐廳宣布推出午市套餐，當中供應的腩仔、排骨及叉燒，均以傳統荔枝柴慢燒，將燒味放入大甕缸中，再用荔枝木加炭燒慢火烘烤，相比普通炭火，經荔枝柴窯燒的燒味帶更濕潤口感及輕微煙燻果香，而且保持外皮酥脆，肉質鮮嫩多汁。除了燒味，午市套餐亦提供柱侯汁牛腩飯、豉汁蒸倉魚飯等選擇，同樣只售$50，更包老火湯及飲品，價錢相宜。

網民讚：平靚正！

老闆拍片宣傳時提及坊間的荔枝柴燒味飯價錢起碼逾百元，指只售$50平一半保證「抵食」，亦指連所用的荔枝柴更是自家種植，引來網民留言讚「平、靚、正！」、「荔枝柴都種埋，有料」、「性價比高，香港質素大陸價錢」、「隻燒雞有質素。」

韓泰太

地址：流浮山深灣道238號 Yuen Long

交通：乘搭K65/K65A巴士或33/34A/35小巴到流浮山總站

電話：28183882

午市供應時間：11:00-16:00

來源：Facebook