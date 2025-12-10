港威酒店自助餐優惠$251起！5折再88折 歎100+海鮮節慶主題 龍蝦/蟹腳/斧頭扒/花膠

位於尖沙咀港威酒店的餐廳Three on Canton，向來是自助餐愛好者的熱門選擇，餐廳環境時尚舒適，食物選擇多元化，質素又有保證。適逢年尾佳節，酒店與旅遊平台KKday推出「雙12終極快閃」優惠，折扣低至5折，使用優惠碼後更可享額外88折，每位只需$251起即可歎龍蝦、蟹腳、斧頭扒及花膠等，絕對是年度最抵食的自助餐之一！

12月11日 12：00開搶

【KKday 12.12 年度壓軸優惠｜超值5折再 88折】港威酒店Three On Canton自助餐

這次的節慶主題自助餐，港威酒店Three on Canton可謂誠意十足，帶來超過100款頂級美食，讓食客以超值價錢享受一場豐盛的聖誕及除夕饗宴。如午市自助餐的凍海鮮就有松葉蟹腳、龍蝦仔、凍蝦、青口、翡翠螺等，款式豐富。烤肉區更是焦點所在，有威靈頓牛柳、德國豬肉腸、美國烤鹹牛腩、燒羊鞍等。其餘美食還有法式焗帶子、烤鴨胸、椒鹽軟殼蟹、新加坡炒龍蝦鉗及天多利烤雞等。

而晚市自助餐就比午市更豐富，如有凍海鮮亞拉斯加蟹腳、波士頓龍蝦；烤肉有燒斧頭扒、燒澳洲西冷、德國豬肉腸等。此外，還有即烤牛扒如煎牛扒、牛柳、和牛臀腰肉扒及西冷扒，以及以原條海條鱸魚、大蝦、青口、帶子及魷魚等炮製的法式海鮮湯。聖誕節特色美食亦不失色，如有聖誕火雞配椰菜仔、麵豉白汁焗大蝦及法式燴牛肉配以小洋蔥；中菜則有鴨掌花膠、燴螺片、豉椒炒聖子、片皮鴨及龍蝦炒飯等。最後甜品就有朱古力柑橘慕絲樹幹蛋糕、紅酒燴梨及聖誕果批等，滿足不同口味。

【KKday 12.12 年度壓軸優惠｜超值 5 折再 88 折】節慶自助午餐 >>按此預訂連結<<

優惠價︰$251/位起

備註︰輸入優惠碼「 KKDTOC」後，只需$221/位；已包括原價加一服務費

【KKday 12.12 年度壓軸優惠｜超值 5 折再 88 折】節慶自助晚餐 >>按此預訂連結<<

優惠價︰$449/位起

備註︰輸入優惠碼「 KKDTOC」後，只需$395/位；已包括原價加一服務費

港威酒店「Three On Canton」自助餐優惠詳情：