大家樂雙12下午茶優惠！$22歎炸雞髀+金蜜雞翼 晚市老火湯小菜餐減$8

飲食
更新時間：18:09 2025-12-10 HKT
發佈時間：18:09 2025-12-10 HKT

連鎖快餐店大家樂（Café de Coral）向來是港人解決三餐的熱門選擇，以其多元化的餐點及實惠價格深受大眾歡迎。為迎接12月12日的「雙12」特別日子，大家樂由即日起一連3日會推出限時激筍優惠，下午茶時段的炸雞髀雞翼套餐僅售$22；而Club 100會員更能以積分換購晚市老火湯小菜套餐兼享折扣，絕對是為荷包慳錢的好機會。

大家樂一連3日下午茶優惠！炸雞髀+金蜜雞翼僅$22

大家樂由即日起至12月12日期間，會推出一連3日的「12.12激筍優惠」，脆炸雞髀及金蜜雞翼下午茶餐只售$22，對於茶市想醫肚的朋友來說，這個優惠絕對不能錯過。雞髀外皮炸得金黃香脆，內裡依然保持鮮嫩多汁，而金蜜雞翼則以香甜的蜜糖醬汁包裹，甜而不膩，令人回味無窮。無論是堂食還是外賣，均可享用此優惠。

會員限定！晚市老火湯小菜套餐減$8

除下午茶外，晚市同樣有驚喜。大家樂的Club 100會員由即日起至12月21日，只需使用122分樂賞分，即可在晚市時段兌換「老火湯小菜套餐」的$8折扣優惠。老火湯向以足料、夠火候聞名，充滿家常風味。而這個套餐除有一盅滋潤老火湯外，還配上一個即炒精選小菜及一碗白飯，份量十足。

大家樂雙12優惠詳情：

  • 適用地點︰全線分店 ＞＞按此＜＜
  • 適用日期：即日起至12月12日（下午茶）；即日起至12月21日（晚市）

 

2大連鎖快餐優惠 美心MX/

1. 美心MX：午市雙餸飯$39起

美心MX推出超值午市雙餸飯套餐，每份$39即可享用，更附送指定飲品。菜式每日新鮮輪流推出，確保用餐選擇多元豐富，例如蔥油枝竹炆雞球配蒜蓉炒菜心苗飯、魚香茄子配香煎冬菇蝦米肉餅飯、涼瓜牛肉配香煎梅菜肉餅飯等。顧客亦可按喜好，額外加$6配香滑叉燒，或以$10追加鮮嫩燒雞髀，輕鬆打造個人化豐盛午餐。
 

2. 永年士多X學利魚蛋：App會員$19買魚蛋河

永年士多現正與本地著名手打魚蛋品牌學利魚蛋合作，為顧客帶來期間限定的魚蛋河優惠。只需下載永年士多手機應用程式，並註冊或登入成為會員，即可立即獲得「$19魚蛋河」電子優惠券，讓食客以極優惠價格，品嚐這份物超所值的地道美食。

資料來源︰大家樂 Café de Coral

延伸閱讀︰連鎖酒樓兩餸飯外賣優惠$38起！送飲品或例湯 晚市小菜$30起 1種身份再平啲

 

