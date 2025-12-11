葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！

正當香港食肆出盡奇招或優惠吸客之時，有餐廳竟反其就之行縮短營業時間？近日有一間位於葵涌的冰室在門外貼出一則告示，指因1原因需要暫停晚市營業。此舉隨即引來網民及食客熱議，惟不只未有收到食客投訴，冰室老闆反而被大讚窩心，「欣賞店主好有愛！」詳情即看下文！

葵涌冰室張貼告示 宣布1原因暫停晚市

近日，有網民於社交平台發文分享，指一間位於葵涌大白田街的冰室於門外貼出一則告示，內文指：「由於孩子功課成績欠佳，需要多些陪伴，故此暫停晚市營業」，同時更新營業時間為早上7時至下午6時15分，樓主對此更打趣表示：「全世界都知道你成績差了。」

店主獲讚好有愛！網民：需要補習老師嗎？

冰室的告示引來網民及食客熱議，當中有不少對老闆的決定表示欣賞，「好棒的家長」、「全世界都你知對子女的愛」、「經濟咁差，也願意取消晚市來陪小朋友，欣賞店主」；亦有網民笑言「有需要補習老師嗎？」。

不過，亦有人質疑店方是否有需要直接公開「孩子功課成績欠佳」一事，認為或有機會影響小朋友的自信心，「過分強調負面會令到小朋友失去信心，甚至嚴重啲真係心理受損」，而樓主亦有留言回應指出，「諗深一層，個細路後日返學應該點面對同學」、「求神拜佛個細路同佢啲frd（朋友）唔好有Threads帳號」。對此有網民則指出重點是家長的「陪伴」，認為家長要維持生計不易，「其實停左個晚市賺少好多，陪個小朋友讀書都好偉大」，又指「其實佢可以唔使向任何人交代，直接講更新營業時間。冇諗過自己咁樣講嘢會引起一個社交平台咁樣講佢」。

文：TF

資料及圖片來源： kkit_701@threads、星島圖片庫

