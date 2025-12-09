逸東酒店聖誕自助餐買1送1！任食傳統烤火雞/和牛肉眼/威靈頓牛扒/聖誕樹幹蛋糕

香港逸東酒店普慶餐廳以其多元國際自助餐聞名，融合中西菜式與現場烹調，深受本地食客青睞。近期，餐廳推出聖誕主題自助晚餐買一送一優惠，經Klook平台預訂，$461起即可盡享生蠔、蟹腳、麵包蟹等海鮮，以及傳統烤火雞、威靈頓牛扒等，搭配限定甜點，完美營造溫馨聖誕氛圍，慶祝聖誕必去！

逸東酒店普慶餐廳聖誕主題自助餐 任食傳統烤火雞/和牛肉眼/威靈頓牛扒/聖誕樹幹蛋糕

逸東酒店普慶餐廳即日起推出聖誕主題自助餐「普慶聖誕市集」，精選節日佳餚包括傳統烤火雞、M6-M7和牛肉眼、烤蜜汁火腿、威靈頓牛扒、豐富海鮮冷盤等，於不同時段輪流供應。現場更設有充滿節日氣氛的Raclette芝士攤位，以及傳統烤栗子檔，重現街頭懷舊滋味；自選意粉專區與巨型海鮮意大利飯，融入蝦蟹等食材，口感層次分明。凡惠顧晚市自助餐，每位限定贈送味噌龍蝦尾一客。

甜品區則有多款聖誕限定甜點，如人氣立體雪人扑扑蛋糕、經典聖誕樹幹蛋糕、泡芙塔、暖心朱古力火鍋、西班牙油條Churros、拉麵雪糕。

另外，餐廳佈置璀璨燈飾與巨型聖誕樹，營造童話般的冬日場景，搭配懷舊食品攤位與熱紅酒香氣，如彷彿漫步歐洲節慶街頭，還融入互動元素，如午市與晚市遊戲專區，每位客人獲發遊戲券，可於用餐期間挑戰攤位，贏取小禮物增添節慶歡樂。

普慶餐廳1月供應韓風美食 任食韓式炸雞/即切韓牛

普慶餐廳於1月起供應韓國美食自助餐「韓風美食派對夜」，包括晚市限定蜂蜜牛油龍蝦，可自選濃郁芝士或辛香辣味。不可錯過重點攤位韓式炸雞舖，即席炮製經典韓式炸雞、韓式甜酸炸雞及視覺效果十足的粉黑炸雞，搭配三款特色醬汁。韓牛即切專區提供新鮮烤製的醃肉，而韓式滷豬手及韓式烤牛肉則帶來地道風味。

另設多款韓式街頭小食，包括旋風薯片及韓式熱狗棒，以及經典部隊鍋和韓式冷拌麵及水冷麵。自助餐還提供豐富的優質海鮮冷盤及日式美食專區，全日供應韓式紫菜飯捲。

甜品陣容同樣精彩，除了有韓國經典糯米紅豆麻糬、韓國松餅及溫暖的韓式雞蛋麵包，還有現場即製的迷你鯛魚燒及配料豐富的韓式刨冰，週末晚餐更特別推出韓國蜜瓜佐香草芭菲及威士忌，為韓式盛宴畫上甜蜜句號！

普慶餐廳聖誕自助餐最近推出買一送一優惠，經Klook平台預訂，即可以人均HK$461享用自助餐（HK$922起/2位；原價HK$1,690/2位），不可錯過！

普慶餐廳聖誕自助晚餐買一送一