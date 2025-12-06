連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店

海港飲食集團旗下的酒家，向來是家庭聚會及朋友飯局的熱門選擇。海港酒家其中一間分店日前推出海鮮火鍋任飲任食優惠，每位只需$218即可歎到時令海鮮盤、特級安格斯牛肉等，還有指定啤酒飲品任飲，更可於4款湯底中任選一，讓大家於平日晚上與親朋好友盡情享受火鍋放題。

海港酒家天水圍店任食火鍋優惠！$218/位送海鮮盤+安格斯牛肉

海港酒家天水圍店推出任食火鍋優惠，每位$218送海鮮盤及安格斯牛肉。

對火鍋愛好者來說，「無限時」任飲任食無疑是最受歡迎。位於天水圍T-TOWN的海港酒家近日推出無限時「任飲任食海鮮火鍋」優惠，顧客只需以$218的優惠價即可品嚐無限時海鮮火鍋，任食多款牛、豬肉類、海鮮、丸類、餃及蔬菜等打邊爐必備配料，種類繁多。

另椅每枱顧客更可獲得一份時令海鮮盤，份量會按入座人數而定，酒樓每日會從多款海鮮中挑選5至8款，如海蝦、蜆、蟹、帶子、鮮魷、脆肉鯇等。除海鮮盤外，每枱更可獲一碟特級安格斯牛肉，肉味濃郁，只需在滾燙湯底中輕涮8秒，即可品嚐到其嫩滑甘香的最佳口感，2至3位會有細碟、4至6位有大碟、7至8位有兩細碟、9至12位有兩大碟。



湯底4選1 啤酒飲品任飲優惠

另外還有每位一隻巨形水餃皇，以及時令蔬菜一份，並可享指定啤酒及飲品任飲。而一頓完美火鍋，湯底更是靈魂所在。海港酒家提供4款特色火鍋湯底供食客選擇，包括以烏雞、鮮淮山、桃膠等上乘食材熬製的滋補美人鍋，湯頭醇厚滋潤；另有粟米蘿蔔湯鍋、芫茜皮蛋湯鍋及昆布清湯鍋，最適合用來涮煮海鮮。除了美食，優惠還包括指定啤酒及飲品任飲。海鮮火鍋放題優惠以2位起計，逢星期一至五供應，另收加一服務費。

海港酒家無限時任飲任食海鮮火鍋

適用分店︰天水圍T-TOWN店

地址： 天水圍天華路30號T Town South 2樓S224號舖

電話：3516 8200

供應時間：星期一至五5:30pm起 (星期六、日及公眾假期暫停)

價錢：成人$218/位（兩位起計）；1米至1.2米小童半價、1米以下小童免費

2大酒樓優惠 富臨／利東集團

1. 富城火鍋海鮮酒家︰無限雞煲放題

富臨旗下的富城火鍋海鮮酒家，於晚市時段推出無限雞煲放題，成人每位$128起，小童則每位$88，可於3小時內任食雞煲。雞煲以新鮮走地雞入饌，可選重慶麻辣或御前黃酒湯底，非常入味，再搭配其他豐富配菜及火鍋料，是冬日暖胃首選。其餘美食包括自選海鮮如瑤柱海皇羹、清蒸龍躉斑、瑤柱蛋白炒飯及頭抽乾炒河等，保證回本。



2. 利東集團5大酒樓：晚市$1小菜

連鎖酒樓利東集團的5間酒樓推出晚市限定$1優惠，逢星期一至日惠顧晚市堂食，顧客即可以$1優惠價換購多款燒味及海鮮菜式，包括極品乳豬、利東燒鵝皇、一夜情馬友、白灼海生蝦、紅蔥頭蔥花雞，以及豉汁蒸盤龍鱔等。小菜會按用膳人數來決定換購份量，另外2位以上入座，亦可以$48換購一鍋原價$128的古法羊腩煲。

資料來源︰ 海港飲食集團、 利東集團 Lei Tung Cuisine、 富城火鍋海鮮酒家