海洋公園萬豪酒店聖誕自助餐買一送一 人均$299起任食龍蝦/蟹腳/刺身/片皮鴨

聖誕自助餐買一送一｜香港海洋公園萬豪酒店以其鄰近樂園的優越位置及高質素的餐飲體驗，一直深受家庭及美食愛好者歡迎。酒店最近與旅遊體驗預訂平台 KKday 推出快閃優惠，旗下兩間餐廳的自助餐提供「成人買一送一」優惠，折後人均消費低至$299起，即可盡享環球海鮮、聖誕大餐及東南亞燒烤，是年度最不容錯過的餐飲推廣之一。

海洋公園萬豪酒店自助餐 任食松葉蟹/麵包蟹/Häagen-Dazs

酒店大堂的「海灣餐廳」（Marina Kitchen）向來以其豐盛的國際美食自助餐聞名，今次優惠主角「環球美饌盛宴自助午餐」及「蝦蟹二重奏盛宴自助晚餐」均參與買一送一。午市時段，食客可以品嚐到鳥取松葉蟹、麵包蟹、凍蝦等冰鎮海鮮，更有燒西冷、韓式炆和牛尾及Häagen-Dazs雪糕等美食，選擇包羅萬有。晚市的「蝦蟹二重奏」主題則更為奢華，除了有雪場腳蟹、加拿大青口等，更有即開時令生蠔及鮮甜的清蒸龍蝦，配搭深海池魚、北海道帶子等時令刺身，海鮮迷定能大飽口福。值得一提的是，凡惠顧自助餐的客人，均可免費攜同小朋友進入兒童遊樂天地，讓大人安心用餐，小孩盡情放電。

聖誕限定主題：必食烤火雞、即製鮑魚麵檔

為迎接普天同慶的聖誕節，酒店於12月13日至26日期間，將自助餐換上節日主題。屆時，食客除了可以繼續享用波士頓龍蝦、魚子醬歐洲龍蝦沙律等豪華美食外，更可品嚐一系列充滿儀式感的聖誕限定菜式。當中包括肉汁豐富的蔓越莓醬烤火雞、巴伐利亞啤酒燒羊扒，以及現場即製的鮑魚蝦籽麵檔。甜品區亦會換上聖誕新裝，供應經典的聖誕樹頭蛋糕、櫻桃黑森林蛋糕及傳統英式肉餡批，讓您與摯愛在溫馨的氛圍中，締造難忘的節日回憶。

Pier Lounge戶外風情 熾熱惹味東南亞燒烤

若偏愛東南亞的熱情風味，位於Pier Lounge & Pier Bar的燒烤自助餐便是絕佳之選。餐廳提供半露天座位，充滿度假風情。晚市的「東南亞燒烤自助晚餐」主打即叫即燒的生猛海鮮，包括鮮蝦、魷魚及一夜干，晚餐時段更升級至即燒波士頓龍蝦及惹味串燒，惹人垂涎。其他亞洲美食如泰式紅咖喱炒蟹、越南香茅豬扒等亦不容錯過。聖誕期間，燒烤自助餐同樣加入節日元素，例如烤火雞及斧頭扒，讓客人在戶外星空下，感受不一樣的節日氣氛。

預訂日期： 2025年11月28日中午12:00 至 12月4日晚上11:59

用餐日期： 2025年12月1日至2026年1月31日（聖誕主題餐有指定日期）

地址： 香港黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店

主要優惠及折後價錢：

環球美饌盛宴自助午餐 (買一送一)： 人均HK$299起 (原價HK$899/位)

蝦蟹二重奏盛宴自助晚餐 (買一送一)： 人均HK$467起 (原價HK$900/位)

聖誕節自助午餐 (12月13-26日) (買一送一)： 人均HK$329起 (原價HK$899/位)

聖誕節自助晚餐 (12月13-26日) (買一送一)： 人均HK$491起 (原價HK$900/位)

東南亞燒烤自助晚餐 (買一送一)： 人均HK$401起 (原價HK$735/位)

