香港百樂酒店自助餐買1送1！任食紐西蘭生蠔/麵包蟹/鱈場蟹腳 聖誕加推火雞+炒蟹

尖沙咀百樂酒店自助餐買1送1｜位於尖沙咀的香港百樂酒店Park café憑藉其時尚用餐環境及多元化的環球美食，一直深受家庭及朋友聚會歡迎。近日酒店聯同KKday推出自助餐買1送1優惠，低至$359/位即可任食紐西蘭生蠔、麵包蟹及鱈場蟹腳等。而聖誕期間更加推原隻火雞、蟹肉花膠素翅、新加坡炒蟹、慢烤羊小腿等特色美食，兼無限任飲紅白酒，過一個難忘的聖誕。

11月27日12nn開搶

【KKday 快閃限量搶｜買1送1】香港百樂酒店 Park café 自助餐

>>按此訂購<<

香港百樂酒店Park café自助餐買1送1！無限量歎生蠔/鱈場蟹腳/麵包蟹

踏入12月，又是計劃食buffet的好日子。香港百樂酒店Park café 12月推出「聖誕奇幻盛宴」主題自助餐，兼且有買1送1優惠，晚市低至每位$359。推介美食包括有酥皮冬蔭功蟹肉龍蝦湯、泰式砂鍋蟹肉花膠素翅、新加坡炒蟹、馬來雞沙嗲串、新加坡海南雞及枝紅咖喱燒鴨等，而甜品則有榴槤千層蛋糕及芒果拿破崙。顧客亦可選擇樂「饗」星馬泰海鮮自助餐，可無限任歎紐西蘭生蠔、鱈場蟹腳、麵包蟹及酥皮冬蔭功蟹肉龍蝦。

而於12月15日至1月1日期間，酒店還加推聖誕美食，賓客可嚐到暖意濃濃的酥皮南瓜蟹肉龍蝦湯，傳統聖誕主菜慢煮聖誕果香原隻火雞及菠蘿楓糖焗金門火腿亦會隆重登場，搭配慢煮燒牛肉、紅酒鮮茄慢煮羊小腿等，充滿濃郁節慶風味。此外，還有德國聖誕麵包、聖誕布甸配白蘭地忌廉汁、聖誕樹朱古力蛋糕及各款聖誕曲奇，為節日大餐劃上甜蜜句號。

【KKday 快閃限量搶｜買1送1】香港百樂酒店 Park café 自助餐

>>按此訂購<<

【KKday 買1送1】樂「饗」星馬泰海鮮自助晚餐/奇幻之旅聖誕盛宴．海鮮自助晚餐

用餐時間︰18:30 – 21:30

優惠價︰低至$718/2 位、平均$359起/位（原價$691起/位）

備註︰無限供應生蠔及暢飲指定紅白餐酒、啤酒、汽水及果汁；已包括原價加一服務費

百樂酒店Park café優惠詳情︰