連鎖快餐全日8折！一連兩日早午晚下午茶1方法即享 附2大快餐優惠

連鎖快餐店大快活突發優惠！大快活為其會員帶來了限時驚喜，推出一連兩日的「會員快閃」推廣，顧客只需透過手機下單，即可享受全單 8 折的激抵優惠！無論是經典的「招牌焗豬扒飯」，還是香濃惹味的「阿活咖喱」，總有一款美食能滿足食客的味蕾。

大快活手機落單優惠 一連兩日全單8折

大快活推出一連兩日的「會員快閃」推廣。

這次的快閃優惠專為大快活會員而設，推廣期由即日起至11月28日，會員只需在優惠期內使用大快活手機領取「8折優惠券」，並使用手機App點餐，不論是選擇到店取餐的「外賣」，還是安坐店中享受的「堂食」，結賬時均可享有8折折扣。

這個優惠涵蓋了早餐、午餐、下午茶以至晚餐等多個時段，全面照顧您一日三餐的需要。大家不妨趁此機會，品嚐大快活的各款招牌菜式，例如以香濃番茄醬汁配上厚切豬扒製作而成的「焗豬扒飯」，或是充滿港式風味的「粟米肉粒飯」，每一口都是熟悉的味道。對於喜歡香口美食的朋友，其金黃酥脆的「炸雞髀」亦是不可錯過的選擇。

大快活優惠詳情

優惠日期： 即日起至11月28日

優惠內容： 大快活會員透過手機App點選堂食或外賣，結賬時可享8折優惠。

適用時段： 早餐時段：07:00 - 11:00 午餐時段：11:30 - 14:00 下午茶時段：14:00 - 17:00 晚餐時段：17:30後（各分店餐種供應或有不同）

注意事項： 顧客須於付款前出示此優惠。 此優惠券只限使用一次，每次只能使用一張。 優惠不可兌換現金，亦不能與其他優惠同時使用。 優惠不適用於零售產品、迷你葡撻、千層花型蛋糕、茶市阿活爆抵價、$99晚市小菜二人餐、單點飲品、盆菜及派對美食。 優惠設有期限，售完即止。 如有任何爭議，大快活保留最終決定權。 優惠受其他條款及細則約束。



2大快餐店特價優惠 大家樂／太興

1. 大家樂 紅燒乳鴿$35起

大家樂即日起推出紅燒乳鴿優惠，單隻僅售$38，選購兩隻更可享$70優惠價，平均每隻低至$35，性價比極具吸引力。每隻乳鴿經精心炸製，色澤金黃誘人，外皮香脆可口，內裡鴿肉保持嫩滑多汁，熱氣騰騰奉上時香氣四溢，令人食指大動。

2. 太興 招牌沙薑雞$48起

太興招牌粵西沙薑雞採用優質雞隻，現場加入獨家沙薑配方，以傳統手法慢火烹調。雞肉入口鮮嫩多汁，沙薑獨特香氣濃郁開胃，同時具備溫中散寒、助消化的傳統食療價值。現推出外賣限定優惠，原價$108的原隻沙薑雞現只需$88；半隻沙薑雞原價$58，優惠價僅$48，喜歡沙薑風味的食客不容錯過。

資料來源：大快活 Fairwood、大家樂 Café de Coral、太興集團