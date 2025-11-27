Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

土瓜灣韭菜餅名店逆市擴充！進駐深水埗開分店 網民驚嘆生意興隆：排隊排到痴線！ 

飲食
飲食業競爭激烈，不少餐廳、小店面臨極大挑戰，然而土瓜灣韭菜餅名店「日昇小食」卻選擇逆市擴張，近日正式進駐深水埗！開業不久即出現人山人海的排隊場面，網民驚嘆生意興隆，直呼「排隊排到痴線！」

土瓜灣小店以韭菜餅打響名堂 成該區名物

「日昇小食」屹立於土瓜灣馬頭圍道多年，招牌美食便是其手工韭菜餅，因皮薄爆餡又多汁而打響名堂，加上價錢實惠被稱為「土瓜灣名物」，經常大排長龍，更吸引不少藝人光顧，如前商台DJ阮小儀、女團COLLAR成員等。

逆市擴充進駐深水埗開分店 網民驚歎：排隊排到痴線！ 

今年日昇小食逆市擴充，除了於6月在同區北帝街開設2號店，近日更於深水埗大埔道開設分店，開業不久已極受街坊歡迎。有網民日前經過小店，目睹人山人海的排隊場面，驚嘆小店生意興隆，直呼「排隊排到痴線！」網上亦有不少人分享前往試食的體驗，指「門口迫到行唔到，馬路仲有好多特登揸車來買嘅人，真係水泄不通」。有網友指出雖然日昇小食營業至凌晨12時，但如「賣晒就收工」，建議「想食要買到真係要食盡量早少少過去」，足見受歡迎程度。

日昇小食

  • 地址：深水埗大埔道70號地下2B號舖
  • 營業時間：星期一至日16:00 - 00:00

來源：Facebook@全港店舖消息(執笠+開張+時事熱話)關注組 2.0 關注組☠️🏦🥜 (可off topic 分流/免批版店舖/ 餐廳/ 零售/ 小店/ 大集團)  

