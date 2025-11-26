Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門安定邨冬菇亭晚市夜茶 蝦餃皇/魚翅餃/山竹牛肉球 街坊驚訝：原來屯門有夜茶！

飲食
更新時間：16:32 2025-11-26 HKT
發佈時間：16:30 2025-11-26 HKT

在香港，宵夜時間如果不想食快餐店食物，飲「夜茶」也是個不錯的選擇。不過，現時仍然供應「夜茶」的食肆可謂「買少見少」。近日，有網民於網上群組分享位於屯門愛定邨冬菇亭的「新利群飯店」，除了早午市之外，就連晚市及通宵外賣亦供應點心，區內街坊對此感到驚訝，「原來屯門有夜茶！」

屯門安定邨冬菇亭通宵夜茶 蝦餃皇/魚翅餃/山竹牛肉球

有時深夜想吃一吃宵夜，夜茶點心是個實惠選擇。最近，有網民於網上群組分享位於屯門愛定邨冬菇亭的「新利群飯店」，除了早午市之外，晚市時段及通宵外賣亦有供應點心。新利群除了馳名排骨飯外，其點心亦深受食客歡迎，特別是山竹牛肉球、魚翅餃、叉燒包、蝦餃皇亦有不少捧場客，各款點心更是師傅每天於點心房新鮮製作。

街坊驚訝：原來屯門有夜茶！

除了點心之外，新利群亦有推出時令菜式，包括羊腩煲、醉雞煲、白胡椒豬肚雞等暖身鍋物。對於區內有夜茶點心，部份街坊感到驚喜，「原來屯門有夜茶！」、「想試好耐，可惜沒時間」、「作為街坊成日經過，但無試過，搵日試吓先」。有曾經光顧的食客推介排骨飯，「佢啲排骨飯最好食」、「真的好吃，同事和我去過一次」。

新利群飯店

  • 地址：新界屯門愛勇街8號H1-5至H1-12號舖
  • 訂座電話：2388 0317
  • 營業時間：
  • (1)早午市：上午5:00 至 下午4:00
  • (2)晚市：下午6:00 至 凌晨1:00
  • (3)通宵外賣點心：晚上8:30 至 上午5:30

文:RY
資料及圖片來源:新利群飯店香港茶餐廳及美食關注組

延伸閱讀：葵涌光輝圍燒味舖隱世夜茶！凌晨3時起供應逾20款點心/盅頭飯 大包/叉燒包/燒賣/布拉腸粉

 

 

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
3小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
2小時前
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
02:17
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火｜現時交通受阻多條巴士需改道 港鐵：明早繁忙時段加密班次
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
02:12
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前