屯門安定邨冬菇亭晚市夜茶 蝦餃皇/魚翅餃/山竹牛肉球 街坊驚訝：原來屯門有夜茶！

在香港，宵夜時間如果不想食快餐店食物，飲「夜茶」也是個不錯的選擇。不過，現時仍然供應「夜茶」的食肆可謂「買少見少」。近日，有網民於網上群組分享位於屯門愛定邨冬菇亭的「新利群飯店」，除了早午市之外，就連晚市及通宵外賣亦供應點心，區內街坊對此感到驚訝，「原來屯門有夜茶！」

屯門安定邨冬菇亭通宵夜茶 蝦餃皇/魚翅餃/山竹牛肉球

有時深夜想吃一吃宵夜，夜茶點心是個實惠選擇。最近，有網民於網上群組分享位於屯門愛定邨冬菇亭的「新利群飯店」，除了早午市之外，晚市時段及通宵外賣亦有供應點心。新利群除了馳名排骨飯外，其點心亦深受食客歡迎，特別是山竹牛肉球、魚翅餃、叉燒包、蝦餃皇亦有不少捧場客，各款點心更是師傅每天於點心房新鮮製作。

街坊驚訝：原來屯門有夜茶！

除了點心之外，新利群亦有推出時令菜式，包括羊腩煲、醉雞煲、白胡椒豬肚雞等暖身鍋物。對於區內有夜茶點心，部份街坊感到驚喜，「原來屯門有夜茶！」、「想試好耐，可惜沒時間」、「作為街坊成日經過，但無試過，搵日試吓先」。有曾經光顧的食客推介排骨飯，「佢啲排骨飯最好食」、「真的好吃，同事和我去過一次」。

新利群飯店

地址：新界屯門愛勇街8號H1-5至H1-12號舖

訂座電話：2388 0317

營業時間：

(1)早午市：上午5:00 至 下午4:00

(2)晚市：下午6:00 至 凌晨1:00

(3)通宵外賣點心：晚上8:30 至 上午5:30

文:RY

資料及圖片來源:新利群飯店、香港茶餐廳及美食關注組