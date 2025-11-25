太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸

近來香港飲食業於逆市中面臨嚴峻挑戰，許多食肆的生意大受影響。然而，有網民日前發現，連鎖快餐店「太興」的其中一間分店，每朝早都會湧現逾數十人的長龍排隊等食早餐，令他大感疑惑。帖文引來一眾網民熱烈討論及分析，太興之所以會出現人龍的「成功之道」，並指出可能與一款早餐美食有關，即睇內文詳情。

太興現數10人長龍排隊等食早餐！震驚網民︰好好吃嘛？

日前，有位港男於facebook社交平台發文，表示發現連鎖快餐店「太興」位於大埔的分店，在逆市下，早餐時段竟然驚現長龍。從事主上載的圖片所見，當時太興分店門外有逾15位食客正在排隊輪候，無論是年青人或老人家都有，這情況令他難以置信，於是以「咩事呀？早餐好好吃嘛？」為題發文。

排隊潮引網民熱議 盛讚1物「冇得輸」

這股排隊熱潮引來大批網民熱議，有人指出「太興不嬲都排隊」，而且除事主提到的大埔分店外，連香港仔及將軍澳廣場等分店都經常排長龍；亦有網民就解釋太興之所以會出現人龍，是因為其早餐質素高，「真係好好食！$42平靚正」、「餐蛋麵的確係幾好食」、「茶餐廳嚟講，我覺得好食呀」等。

當中更有網民特別指出，太興早餐中尤其是「餐蛋麵」，是吸引顧客的關鍵，「由細到大食咗幾10年餐肉，佢嘅size都係差唔多，而且其實太興算厚㗎啦，你試吓去其他茶記嗰啲好薄」，亦有網民特別喜歡店家的炒蛋及奶茶，認為是「冇得輸」。雖然亦不乏有網民質疑「$42可弄三個早餐了」，並抱怨「多士餐包都無個」，但亦有人從正面角度看待此現象，表示「香港餐廳有人排隊都係好事，支持香港飲食業」，反映出市民仍對本地餐飲業有期望及支持。

資料來源︰香港茶餐廳及美食關注組