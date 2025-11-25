連鎖快餐外賣優惠回歸！$38原隻貴妃雞/紅燒豬手 附兩大燒味優惠

連鎖餐飲品牌「一粥麵」向來價格親民，近日品牌再度推出深受食客歡迎的限時驚喜，為忙碌的都市人提供超值的晚餐加餸選擇。由11月26日至28日，只需$38即可外賣帶走原隻貴妃雞或紅燒原隻豬手，優惠力度極具吸引力，勢必掀起搶購熱潮！

一粥麵外賣優惠 原隻貴妃雞/豬手

「一粥麵」再度推出限時驚喜外賣優惠。

這次「一粥麵」的限時優惠，主角是兩款深入民心的經典菜餚，無論是家庭聚餐還是自私獨享，都同樣適合。第一款是「原隻貴妃雞」，這道菜式向來是宴客或加餸的體面之選。雞隻經過精心烹調，外皮呈現誘人的光澤，口感爽滑而不油膩。$38就能買到免斬的原隻貴妃雞，輕鬆增添一道豐富的主菜，性價比極高。

另一款選擇則是膠原蛋白滿滿的「紅燒原隻豬手」。豬手以傳統紅燒方法炆煮，醬汁香濃惹味。經過長時間的炆煮，豬手變得極為軟糯，肉質輕易就能從骨頭上分離，而豬皮部分更是吸收了所有醬汁的精華，口感Q彈。這道美味菜色，是秋冬時節的滋味之選。

一粥麵$38外賣優惠

優惠菜式： 原隻貴妃雞或紅燒原隻豬手 (任選其一)

優惠價： $38/隻 (原價$58)

推廣日期： 2025年11月26日至11月28日 (星期三至星期五)

換購時段： 下午4時至下午6時

銷售點： 全線一粥麵分店 (香港站、機場及屯門醫院分店除外)

購買方式： 僅限於分店作外賣自取

條款及細則

此優惠只限外賣自取，如選擇堂食需支付正價。

為讓更多顧客能享用到優惠，每位客人每次限購2件產品。

優惠產品數量有限，每日售完即止。

此優惠不適用於自助點餐機、手機應用程式點餐或任何網上外賣平台。

優惠不可與其他推廣或折扣同時使用。

2大快餐店特價燒味 大家樂／太興

1. 大家樂 紅燒乳鴿$35起

大家樂即日起推出紅燒乳鴿優惠，單隻僅售$38，選購兩隻更可享$70優惠價，平均每隻低至$35，性價比極具吸引力。每隻乳鴿經精心炸製，色澤金黃誘人，外皮香脆可口，內裡鴿肉保持嫩滑多汁，熱氣騰騰奉上時香氣四溢，令人食指大動。

2. 太興 招牌沙薑雞$48起

太興招牌粵西沙薑雞採用優質雞隻，現場加入獨家沙薑配方，以傳統手法慢火烹調。雞肉入口鮮嫩多汁，沙薑獨特香氣濃郁開胃，同時具備溫中散寒、助消化的傳統食療價值。現推出外賣限定優惠，原價$108的原隻沙薑雞現只需$88；半隻沙薑雞原價$58，優惠價僅$48，喜歡沙薑風味的食客不容錯過。

資料來源：一粥麵、大家樂 Café de Coral、太興集團