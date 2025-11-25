連鎖快餐超值早/午餐優惠！$30起歎雞扒粟米肉粒飯/厚切午餐肉腸仔烚蛋炒麵 配經典紅豆冰

連鎖快餐店大家樂一直以其多元化的餐點和親民的價格，成為香港人日常用餐的熱門選擇。最近，大家樂再次推出極具吸引力的限時優惠，為顧客提供飽肚又實惠的早、午餐選擇。這次推廣的焦點是以$39的震撼價，便可享用到足料的雞扒飯配上經典紅豆冰，對於追求性價比的學生和上班族來說，絕對是不容錯過的慳錢美食！

大家樂$39歎足料雞扒飯！兩款惹味選擇輪流登場

大家樂再次推出極具吸引力的限時優惠，提供飽肚又實惠的早、午餐選擇。

為滿足食客對午餐「飽肚又抵食」的期望，大家樂推出了兩款期間限定的$39雞扒飯，每款均配上解渴消暑的紅豆冰，為忙碌的午間帶來一絲滿足感。

第一輪登場的是「雞扒粟米肉粒飯」（11月25日至12月1日供應）。這款午餐的靈魂在於其嫩滑的香煎雞扒，外皮煎得金黃香脆，內裡肉質卻依然多汁。配上全新升級、肉粒及甘筍份量激增60%的粟米肉粒醬汁，每一口都充滿豐富的口感和香甜的滋味，與白飯完美配搭。

緊隨其後的是「雞扒魚香茄子飯」（12月2日至12月15日供應）。對於偏愛濃郁口味的食客，這款選擇絕對能滿足你的味蕾。醬汁濃郁的魚香茄子，茄子軟腍入味，配上香口的雞扒，開胃又惹味，讓人食慾大開，是另一款極致的「白飯小偷」。

晨光早餐之選 $30經典港式風味

除了午市優惠，大家樂的早餐同樣充滿驚喜。只需$30，即可享用一份「厚切午餐肉腸仔烚蛋炒麵」套餐。這份早餐集合了多款港人至愛的經典元素：煎得香口的厚切午餐肉、惹味的香腸、營養的烚蛋，以及充滿鑊氣的豉油王炒麵。配上一杯提神的港式奶茶、咖啡或汽水，為新一天注入滿滿能量，是既傳統又實惠的早餐選擇。

大家樂優惠詳情一覽

優惠日期： $39 雞扒粟米肉粒飯配紅豆冰：2025年11月25日至12月1日 $39 雞扒魚香茄子飯配紅豆冰：2025年12月2日至12月15日 $30 厚切午餐肉腸仔烚蛋炒麵：早餐時段供應

條款及細則： 午市優惠於星期一至五午市時段供應（公眾假期除外）。 優惠供應視乎各分店的實際情況而定。



2大連鎖快餐優惠 太興/譚仔

1. 太興 招牌沙薑雞$48起

太興招牌粵西沙薑雞採用優質雞隻，現場加入獨家沙薑配方，以傳統手法慢火烹調。雞肉入口鮮嫩多汁，沙薑獨特香氣濃郁開胃，同時具備溫中散寒、助消化的傳統食療價值。現推出外賣限定優惠，原價$108的原隻沙薑雞現只需$88；半隻沙薑雞原價$58，優惠價僅$48，喜歡沙薑風味的食客不容錯過。

2. 譚仔/譚仔三哥 $33歎茄牛/沙嗲牛常餐

譚仔雲南米線及譚仔三哥米線同步推出全新「港式下午茶」，於堂食、外賣、手機點餐及外送平台供應。兩個品牌的「港式常餐」同樣以人氣「牛肉」為主角，譚仔帶來鮮茄牛肉米線，湯頭酸甜開胃，搭配爽滑米線；三哥則以推出沙嗲牛肉麵，香濃沙嗲配上嫩滑牛肉，每一口都充滿地道風味。兩款$33的常餐均搭配香脆可口的玉桂焦糖多士及煎蛋，更附送熱飲一杯。

資料來源：大家樂、太興集團、譚仔雲南米線、譚仔三哥米線