灣仔人氣兩餸飯店「極速點餐法」！？食客買飯7秒要做齊3步... 網民：未食已氣飽

飲食
更新時間：18:11 2025-11-24 HKT
發佈時間：18:11 2025-11-24 HKT

在香港這個追求效率的城市，快節奏的生活模式延伸至飲食文化。最近，兩餸飯關注組的版主就分享一間兩餸飯店的「極速點餐法」指南，要求顧客在短短7秒內完成點餐流程，引起網絡熱議，不少人將其比作以快聞名的「澳牛」，直言「滿滿威迫感，未食已氣飽」。

灣仔人氣兩餸飯店教「7秒極速點餐法」 網民：澳牛叫餐速度

日前（21日），兩餸飯關注組版主Andrew在Facebook發帖，分享灣仔人氣兩餸飯店「老闆娘家常飯」為加快點餐效率，在門外貼了一張「7秒極速點餐效率」的指南，詳細列明顧客從排隊、點餐到付款的每個步驟，旨在將整個流程縮至最短，應對繁忙時間的人龍。

整個點餐流程分為三步，首先顧客在排隊時要「先諗好」堂食或外賣、選擇兩餸或三餸，並抬頭看有什麼菜式。接著，到達點餐區時，需立即「開口講」，例如「外賣三餸」，然後即點選餸菜。最後，走到收銀處時，店員會覆述菜式以確認金額，並詢問是否需要加飲品，顧客可以點頭或搖頭示意，然後付款。

 

兩餸飯關注組版主：擔心7秒內叫唔切餸，都係打道回府

版主Andrew在帖文中表示因擔心自己無法在7秒內完成點餐，「尤其係第二步需要『3秒搞掂』」，最終「都係打道回府」。該「極速點餐法」同時引發網民兩極反應，有網民表示理解，認為有助於疏導人流，「有啲選擇困難症嘅人，真係去到比阿姐問要咩餸先企喺度er...」。

然而，更多網民認為此舉不近人情，直言單要理解整個點餐法便要花上一分鐘，更揶揄該兩餸飯為以快速上餐而聞名的澳牛，「同澳牛叫餐嘅速度差唔多」，亦有人指出實際困難，例如「太多人排隊遮住啲餸，望唔到」，導致無法預先選擇。有網民則感到被施壓，留言指「滿滿威迫感，未食已氣飽，畀錢食飯，還要被訓示」。

 

店方回應7秒點餐法初衷是疏導人流

針對網上熱議，《星島頭條》網記者向「老闆娘家常飯」查詢，獲店方解釋指「7秒極速點餐效率」的初衷是為應對繁忙時段的人龍，並解決部分顧客反映的「排隊耐」問題，希望幫助已想好菜式的客人節省時間。店方坦言，「7秒極速點餐效率」貼出後收到兩極反應。部分熟客及趕時間的客人表示歡迎，認為點餐過程更順暢；但亦有顧客反映指引帶來壓力，特別是首次光顧或有選擇困難的食客，「並非每位客人都適用同一節奏」。

在留意到網絡上的討論後，店方已迅速將「7秒極速點餐效率」更換為更友善的點餐指引。新指引僅作建議，而非規定時間，希望能讓顧客在更輕鬆的環境下點餐。店方強調，服務不應「一刀切」，並感謝顧客提供的寶貴意見，承諾會繼續改善，打造更理想的用餐體驗。

 

資料來源：香港兩餸飯關注組

 

同場加映：晚市8點後「冇乜客」嘆「魚翅撈飯」變「兩餸撈飯」 預料更多食肆結業：要認真考慮前路

