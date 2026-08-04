滾水淥碗筷可殺菌？廣東省抽檢揭餐具殘留洗滌劑 消委會實測細菌減9成

廣東省市場監督管理局近日發布食品抽檢通告，22批次不合格樣品中，有餐廳使用的湯碗被檢出「陰離子合成洗滌劑」殘留，不符合國家標準。消息一出，「滾水淥碗筷」再次成為熱話。然而，用熱水燙碗究竟能否殺菌？佛山消委會就曾實測這個廣東飲食文化的「餐前儀式」，窺探背後的科學根據！

廣州多個餐廳 餐具殘留「低毒」洗滌劑

食品抽檢通告顯示，廣州市增城張大媽餃子店、欣瑤大骨麻辣燙店及東莞市中堂螺王記餐飲店使用的湯碗，均被驗出陰離子合成洗滌劑（主要成分為十二烷基苯磺酸鈉）殘留。

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陰離子合成洗滌劑即是洗潔精、洗衣粉等清潔劑的主要活性成分，屬低毒物質，於餐飲服務單位中廣泛使用。若餐具清洗消毒流程控制不當，殘留物可能對人體健康造成不良影響。當局已要求涉事商戶下架、召回不合格產品，並記入食品安全信用檔案。

滾水淥碗筷｜實測滾水燙30秒超見效

為驗證「滾水淥碗筷」的實際效用，佛山消委會曾進行實驗，採用人工污染方式，將沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等常見致病菌塗抹在餐具表面，再以不同水溫及時間沖燙。

結果顯示：

100℃滾水，持續30秒：細菌減少約90%

100℃滾水，持續10秒：細菌減少約80%

80℃熱水，持續30秒：細菌減少約50%

80℃熱水，持續10秒：細菌減少約30%

60℃熱水：無論30秒或10秒，細菌減少幅度僅25%或以下

因此，水溫越高、時間越長，殺菌效果越好，尤其對沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等常見食源性致病菌有明顯作用；但部分霉菌孢子或毒素耐熱性強，開水無法去除。

滾水淥碗筷｜可沖洗殘留洗滌劑

不過，佛山消委會指出，一般餐廳提供的熱水溫度往往不足100℃，而食客燙碗時間亦往往少於30秒，實際殺菌效果可能有限。然而，燙碗仍有其價值——至少能沖走餐具表面的灰塵、殘留洗滌劑等物質，減少化學物攝入風險。所以市民外出用餐時，不妨在條件許可下，用滾水「淥一淥」碗筷，為健康多添一點保障。

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