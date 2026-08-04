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研究揭90%紙飲管檢出致癌物 浸越耐越危險！ 1種飲管最安全

食用安全
更新時間：12:59 2026-08-04 HKT
發佈時間：12:59 2026-08-04 HKT

紙飲管不一定比塑膠飲管安全！一項比利時研究發現，高達九成的紙飲管含有具致癌風險的「永久化學物」PFAS，而且飲管浸泡時間越長，防水塗層越容易溶出。研究又發現，1種飲管PFAS殘留率為０％，最安全。

90%紙飲管檢出致癌物

根據《日日健康》報導，國際權威期刊《Food Additives & Contaminants: Part A》於2023年8月刊登了一項比利時安特衛普大學的研究，Thimo Groffen 博士研究團隊測試了市面上39款不同品牌的飲管，在29種全氟及多氟烷基物質（PFAS）中，共驗出18種變體。

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PFAS 被稱為「永久化學物」，難以降解，長期微量攝入可能增加肝負擔、干擾內分泌與甲狀腺，甚至增加罹患腎癌、睪丸癌等風險。其中化驗結果更頻繁檢出全氟辛酸（PFOA），該化學物質因具潛在致癌性及環境累積性，自2020年起已被全球明令禁用。以下是各類材質的飲管檢測數據：

５種常見材質的飲管檢測數據

  • 紙飲管：殘留率90%（20款中18款含 PFAS），最高濃度達7.5ng/g，為所有物料最高。
  • 竹飲管：殘留率80%（5款中4款含 PFAS），最高濃度達4.47ng/g。
  • 塑膠飲管：殘留率75%（4款中3款含 PFAS）。
  • 玻璃飲管：殘留率40%（5款中2款含 PFAS）。
  • 不銹鋼飲管：殘留率0%（5款全部未檢出 PFAS）。

植物性飲管（包括紙飲管）出現 PFAS 的兩大原因：

  • 加防水塗層：為防止紙與竹在液體中快速軟化，製造商常於表面塗抹 PFAS 作為防油防水介質。
  • 非刻意環境污染：樹木或竹子（原材料）在種植時受土壤污染，或生產與回收過程中使用了受污染的水源。

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殘留率較低的飲管類型優缺點

不銹鋼飲管

  • 優點：無 PFAS 殘留風險；質地堅固輕便、摔不爛，安全性最高。
  • 缺點：管身不透明不易檢查內部清潔；導熱快，喝熱飲易燙傷。

玻璃飲管

  • 優點：耐受冷熱溫差（-20°C 至 300°C）；全透明方便確認乾淨度；有沉降感，喝氣泡飲料不易浮起。
  • 缺點：相對較重；若遭重擊或極端溫差仍有碎裂風險。

3個習慣降低化學物質攝入

在日常飲食生活中，可透過調整習慣減少接觸與攝入 PFAS：

  1. 選擇零殘留材質飲管：自備不銹鋼材質飲管，減少使用一次性紙飲管與竹飲管。
  2. 縮短浸泡時間：使用一次性紙飲管時盡快飲完，避免飲管長時間浸泡於液體中，以降低高水溶性 PFAS 溶入飲料的風險。
  3. 正確清潔與使用規範：以專用細刷清洗不銹鋼飲管內部，使用不銹鋼飲管時避免接觸滾燙熱飲，使用玻璃飲管前應仔細檢查是否有裂痕。

資料來源：《日日健康》

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