內地黑心工廠回收發臭薯片廢料 加工變食用澱粉流向市面 製粉絲/肉丸/火腿腸

近日有內地媒體暗訪調查「酸臭毛粉」黑心產業鏈，發現有企業將薯片生產過程中產生的殘渣及沉澱物堆放至發霉生蟲，再轉售給加工廠，工廠經清洗後加工製成食用馬鈴薯澱粉（生粉），供應予食品廠及市場製作製粉絲、肉丸和火腿腸等食物。日前（7月29日）消息曝光後，廣大消費者深感不安。

內地工廠回收發臭薯片廢料 加工變食用澱粉

食用澱粉常用於製作麵包、餅乾和餃子等日常食品，然而，近日新京報記者，暗訪調查「酸臭毛粉」黑色產業鏈，放蛇進入百事食品（中國）有限公司武漢分廠（樂事薯片生產工廠）。調查後發現，所謂「毛粉」，並不是破碎後的薯仔，而是薯片生產過程中的薯皮渣和薯片清洗水的沉澱物等副產物。依照規範，這類廢棄物只能加工飼料、工業膠水，嚴禁流入食品加工領域。更惡劣的是，「毛粉」入袋後更未按規定低溫儲存，而是在廠區空地露天堆放，滋生蚊蟲、還散發酸腐臭味，周圍佈滿污水。

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湖北及四川多家澱粉加工廠卻公然收購變質毛粉，經過簡單提純加工後，製成食用澱粉流向市場。這類澱粉廣泛用於製作粉絲、寬粉、肉丸和火腿腸等大眾食品。加工廠負責人心存僥倖，宣稱臭味經過加工就能消除，卻無視原料黴變滋生毒素的巨大風險。

《新京報》報導指，黑心工廠將薯片廢料對外出售，卻疏於核查採購方用途，提供非法產業鏈原料來源。食品加工副產物流向缺乏完整追溯體系，廢料買賣遊離在監管縫隙，才讓部分商家可將工業級廢料轉化為食品原料，有機會造成食安危機。

資料來源：新京報

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