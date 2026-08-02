頻繁染髮恐大幅增加致癌風險！醫生警告2大深色染劑最危險 拆解安全染髮5大關鍵

不少港人日常均有染髮習慣，喜歡藉此轉換造型或遮蓋白髮，嘗試各種不同風格。有醫學研究指出，染髮劑中的部分化學成分對人體有害，長期頻繁使用甚至有可能增加致癌風險。專家建議，市民應調整染髮習慣，每次染髮之間應相隔最少 3 至 6 個月，以保障身體健康。

六旬婦持續染髮40年罹患膀胱癌 化學成分積聚器官引發病變

泌尿科醫生歸家豪早前分享一宗臨床個案，一名 60 歲女士因血尿等症狀求醫，最終確診患上膀胱癌。該名女士雖然於工廠任職，但並非第一線接觸化學品的人員，經深入追查後發現，該女士因極度貪靚，自 20 歲起便保持每個月染髮的習慣，40 年來從無間斷。

醫生推測這正是導致其患癌的主因，因為市面上大部分染髮劑均含有水溶性化學物質，塗抹於頭皮上後容易進入血液，再經由腎臟代謝並進入尿液。若長期反覆染髮，未能及時排出的化學物質會沾附於器官上，長期累積便會引發細胞病變並損害膀胱健康。

醫生：每次染髮最少相隔3至6個月 深啡色、黑色化學物濃度高

皮膚科醫生曾德朋指出，市民每次染髮時應維持最少 3 至 6 個月的時間間隔，這樣才能給予身體充足的時間將化學物質排出體外，並讓受損細胞進行自我修復。

外科醫生江坤俊亦補充，市面上部分染髮劑含有重金屬與致癌成分，尤以深啡色及黑色等深色染劑的化學物質含量相對較高。因此，醫生建議市民若需染髮，可考慮選擇較淺的髮色，以稍微減少身體接觸到的化學物總量。

DIY染髮應選購具許可證產品 一年染髮不宜超過3次

對於習慣在家中自行 DIY 染髮的市民，醫生提醒在選購染髮劑時應仔細檢查產品包裝，務必挑選附有相關監管機構許可證的合規產品。由於染髮劑若直接接觸頭皮極易被皮膚吸收，市民在染髮前應配合使用頭皮保護液，在頭皮表面形成屏障以減低損害。

由於染髮劑中的化學物質大部分需要經過泌尿系統代謝排出身體，醫生強烈建議市民在染髮後應多喝水排尿，加速將體內的有害物質排出。最後，醫生特別提醒，儘管在政府法例規管下，現時合法染髮產品中的致癌物濃度已大幅降低，但仍強烈不建議市民一年染髮超過 3 次，每次相隔時間亦切記要有 3 個月以上，方能安心美髮。