外賣放室溫地方超過2小時唔食得？專家揭恐食物中毒 飯盒「微溫」最危險！

許多市民平時習慣食外賣，但不少人在吃完外賣飯盒後，回家卻出現腹瀉與腸胃不適，問題不在於食物本身而是保存方式。胸腔暨重症科醫生黃軒指出，最令人擔憂的情況是店家於上午 10 時做好外賣飯盒並放在室溫，顧客卻等到下午 1 或 2 時才食用。食物離開安全溫度後放在室溫最好不要超過 2 小時，若氣溫高於 32°C 更不應超過 1 小時，以降低食物中毒的風險。

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醫生：密閉飯盒易形成細菌滋生溫床 室溫放置太耐增中毒風險

外賣飯盒是否安全，關鍵不在於是否裝入盒內，而是在於能否持續維持「熱的夠熱、冷的夠冷」的保存溫度。黃軒醫生指出，夏季包好的外賣飯盒存在一定風險，飯菜一旦裝入盒內會形成相對密閉環境，熱飯熱菜堆疊在一起，中心溫度可能長時間停留在 20–50°C，這正是許多細菌生長最快的「危險溫度帶」（約 5–60°C）。當盒蓋蓋上後，水蒸氣會凝結產生水珠，增加的濕度更有利於細菌快速繁殖。許多外賣飯盒是提前數小時製作，若沒有適當保溫（高於 60°C）或冷藏（低於 4°C），食安風險將會大幅增加。

在臨床經驗上，醫生最擔心的是上午製作好的外賣飯盒，一直放在室溫環境下擺賣，直至下午 1、2 時才被市民購買食用。根據食品安全原則，室溫約 25 至 35°C 時，熟食放置時間不宜超過 2 小時；若環境溫度超過 32°C，最好 1 小時內就應售出或改為冷藏保存。若上午 10 時做好的外賣飯盒一直放在桌上擺賣，到了下午已放置 3 至 4 小時，食物中毒風險將大幅提高，特別是白飯、肉類、雞蛋及滷汁等富含水分與營養的食材，更容易滋生細菌。

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建議冷藏外賣食用前 須充分加熱至高溫

若外賣飯盒全程維持在 60°C 以上進行保溫，則可以擺賣較長時間，但仍須注意食物的食用品質。若將外賣飯盒快速降溫並全程冷藏於 4°C 以下，保存時間則可延長約 1 至 3 天；市民在食用前仍須將食物充分加熱，確保中心溫度至少達到 75°C。

建議冷藏外賣食用前 須充分加熱至高溫

「微溫」飯盒最危險！30 至 50°C 細菌容易大量繁殖

黃軒醫生提醒，市民在購買外賣時可掌握幾項防食物中毒的原則，包括優先選擇即叫、即炒、即裝的食物。熱食應摸起來明顯燙手，冷食則應保持冰涼；相反，若外賣飯盒已裝盒並放置於室溫許久，或是摸起來僅屬「微溫」，市民就要提高警覺，因為 30 至 50°C 正是細菌最容易大量繁殖的溫度。

資料來源：黃軒醫生

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