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三文魚有蟲？驚見「神秘白絲」不明物體 專家揭5大高危魚類 附預防方法

食用安全
更新時間：15:00 2026-07-29 HKT
發佈時間：15:00 2026-07-29 HKT

三文魚向來深受市民喜愛，不論是作刺身生吃還是煎煮食用均極受歡迎。台灣一名網民近日於Threads分享了一宗食安驚魂事件，表示當天於超市購買了一塊三文魚，隨後突發注意到魚肉上有一條細白色的未知物體。

買三文魚驚見疑似寄生蟲 煮熟後捲曲呈透明狀

樓主驚慌表示：「不確定是不是寄生蟲？將它丟進熱鍋時，它竟然瞬間捲曲起來並變成透明，甚至發出『啵啵』的爆裂聲，真的很恐怖！大家有遇過這種情況嗎？」

照片傳開後隨即引發熱烈討論，不少網網民紛紛留言警告：「看起來絕對是蟲，趕緊扔掉吧！」亦有網民分享家人經驗指出：「我妹妹說將魚肉浸泡於溫鹽水中一段時間，寄生蟲就會爬出來，自此便禁止家人再吃刺身。」更有熟知海鮮食安的網民直言：「這無疑是寄生蟲！其實魚類體內的寄生蟲挺多的，只是平時有否被肉眼發現而已。」

食安中心指出常見海產寄生蟲類別 患者或出現腹瀉及皮膚過敏反應

事實上，市民食用三文魚後感染寄生蟲的事故於本港及外地均屢見不鮮。食物安全中心指出，在眾多海產寄生蟲當中，最值得社會大眾關注的主要包括蛔蟲、縧蟲以及吸蟲三大類別。大多數寄生蟲進入人體後，會引致患者出現輕微至中度的不適症狀，部分人亦有可能因免疫反應而出現全身紅疹與皮膚痕癢等過敏情況。

嚴重個案寄生蟲可侵入重要器官

食安中心特別提醒，在一些較為嚴重及複雜的感染個案中，寄生蟲的害處絕不僅限於腸胃不適。除了會引致持續腹瀉與劇烈腹部不適外，部分寄生蟲（例如肺吸蟲）甚至具備穿透腸壁並進入患者重要器官（如肺部）的能力，從而引發極為嚴重的併發症，市民切不可掉以輕心。

樓主驚慌表示：「不確定是不是寄生蟲？將它丟進熱鍋時，它竟然瞬間捲曲起來並變成透明，甚至發出『啵啵』的爆裂聲，真的很恐怖！大家有遇過這種情況嗎？」Threads＠oliv_coz4154
樓主驚慌表示：「不確定是不是寄生蟲？將它丟進熱鍋時，它竟然瞬間捲曲起來並變成透明，甚至發出『啵啵』的爆裂聲，真的很恐怖！大家有遇過這種情況嗎？」Threads＠oliv_coz4154
照片傳開後隨即引發熱烈討論，不少網網民紛紛留言警告：「看起來絕對是蟲，趕緊扔掉吧！」Threads＠oliv_coz4154
照片傳開後隨即引發熱烈討論，不少網網民紛紛留言警告：「看起來絕對是蟲，趕緊扔掉吧！」Threads＠oliv_coz4154

5種常見高危魚類 2種方式徹底消滅寄生蟲

  1. 鯇魚：屬淡水魚，生活在易受污染的靜止水源，加上是本港最受歡迎魚類之一，風險較高
  2. 三文魚：雖為海魚，但常作刺身生食，增加感染風險
  3. 吞拿魚：同樣常被生食，是今次事件主角
  4. 鯖魚：港人常見食用魚類，亦屬易感染品種
  5. 石斑：體內可能含海獸胃線蟲，徹底煮熟即可安全食用

香港魚類學會創會會長莊棣華補充，寄生蟲在熱帶地區較活躍，環境適合其生長，因此熱帶魚帶蟲可能性高於寒帶或溫帶魚。淡水魚因生活於流動性較低的水源，鄰近泥土易受污染，感染風險同樣較高。坊間流傳以蔥蒜、芥末消毒的方法並不可行，只有2種方式能徹底消滅寄生蟲及其蟲卵：

  • 攝氏零下20度冷藏數日
  • 高溫徹底煮熟

他強調，只要寄生蟲被煮熟，即使進食也不會有太大影響。以港人常吃的石斑為例，體內雖含不少寄生蟲，但徹底蒸熟後食用便安全無虞，至今未聽聞進食寄生蟲屍體中毒的病例。

感染寄生蟲後期症狀可致命 專家教3招預防感染

腸胃及肝臟科專科醫生吳昊曾接受《星島頭條》訪問時表示，人體感染寄生蟲雖然初時症狀不明顯，但隨著時間推移，有機會惡化，症狀集中於3大器官：

  1. 腸道：營養吸收變差、人漸消瘦、腹脹、消化不良、腸塞導致便秘及嘔吐、肛門痕癢、大便有蟲
  2. 膽管：膽管閉塞、黃疸、膽囊及膽管發炎
  3. 腦部：頭痛、抽搐、性情大變、影響視覺或感覺、活動不良

文嘉敏提出3大預防方法，減低受寄生蟲感染風險：

1. 徹底煮熟才進食

  • 一般寄生蟲無法抵禦高溫，徹底煮熟可將其消滅
  • 誤食生寄生蟲或蟲卵，可能導致腸胃或腦部感染

2. 從正規途徑購買魚類

  • 正規渠道銷售的魚類安全性較高
  • 例如經魚類統營處銷售的魚類

3. 不要進食自行捕獲的野生魚

  • 自行捕獲的魚類難以得知有否受感染
  • 避免到不明水源或不潔水源捕魚進食

資料來源： Threads食物安全中心

延伸閱讀：寄生蟲數量40年間增283倍

美國華盛頓大學曾進行有關寄生蟲的研究，詳細的研究結果如下：

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