初級大人必學！煮食爐陳年油污超難洗？即學用1文具秒清縫隙頑垢 還原亮白爐面

廚房煮食爐縫隙的陳年油污，絕對是家居清潔的「最大惡夢」！即使出動百潔布及強力清潔劑，依然難以深入死角。想徹底清走頑固焦垢，有專家教只需善用一款平價文具，不傷爐面就能秒速刮走隱藏油污，輕鬆還原亮白爐頭。

用1文具秒清除煮食爐縫隙頑垢

據《Daily Meal》報道，煮食爐面若不每天抹拭，積聚的油污便會成為家居清潔的惡夢。煮食時濺出的油漬和食物殘渣，會隨時間因受熱而硬化，在爐面上形成一層難以清除的碳化焦垢。若不想使用含有強烈化學成分的清潔劑，不少人會選擇檸檬汁、白醋或梳打粉等天然清潔劑來去污。然而，即使是最強效的清潔用品，往往也難以徹底清除隱藏在縫隙角落的陳年油垢。

每晚徹底清潔廚房固然是好習慣，但在日常快速抹拭之外，偶爾也需要針對電磁爐邊緣、或明火爐頭上堵塞的食物殘渣進行深度清潔。由於普通的百潔布或海綿體積較大，難以深入狹窄的縫隙，報道建議大家善用一款平價文具——「萬字夾」，即可輕鬆清除縫隙的頑固污垢：

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用1文具秒清除煮食爐縫隙頑垢



1.彎曲出「倒鈎」秒清旋鈕油漬

只要將萬字夾外側彎曲的部分拉直展開成尖頭，便能當作清潔爐頭的利器。這個技巧同樣適用於清潔開關旋鈕的周圍；若將萬字夾的末端屈曲成「倒鈎」狀，便能完美貼合圓形的旋鈕邊緣，沿著邊緣滑動，輕鬆刮走積聚的黏膩污垢。

2.側放輕劃 深入極狹窄邊緣

煮食爐兩側或邊緣的狹窄縫隙極易藏污納垢，只需將萬字夾側放，沿著邊緣輕輕一劃，便能將食物碎屑及油脂連根拔起。雖然牛油刀也能起到類似作用，但刀身通常不夠纖細；相比之下，萬字夾更為小巧，能輕易伸入凹槽等一般清潔工具無法觸及的狹窄區域。

3.包裹紙巾防刮花 確保爐頭已冷卻

在開始清潔前，務必確保爐頭已完全冷卻。清潔時動作要輕柔，建議先將外面的污垢挑出，避免將食物殘渣推入爐頭更深處。若擔心金屬材質會刮花電磁爐或玻璃爐面，可以在萬字夾尖端包裹一層紙巾。這樣既能保護爐面免受刮損，又能利用萬字夾的尖端刮除頑固油漬。

4.完勝牙籤與舊牙刷

另一個常見的清潔妙招，是用紙巾包裹牙籤來清理邊緣污垢。不過，萬字夾由金屬製成，不會像木製牙籤般脆弱容易折斷。此外，不少人會用舊牙刷大掃除，雖然刷毛能清除部分污垢，但往往不夠幼細和堅硬，無法真正深入最狹窄的死角。

資料來源：《Daily Meal》

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