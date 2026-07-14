剝香蕉見到一條條白絲 究竟食唔食得？研究揭驚人用途：成分全都是寶

每當我們剝開香蕉時，總會看到果肉表面附着一條條長長的白絲，對於一些講求完美或有「強迫症」的市民來說，肯定會感到非常礙眼，甚至非要把它們一根一根全部剝掉不可。那麼，香蕉裏面這種看似惱人的白絲究竟是什麼組織？它對香蕉的生長又有着什麼不可或缺的作用？如果我們連同白絲一起進食，對身體是好是壞？

香蕉白絲「韌皮束」負責輸送水分

在生物學上，這種白絲有一個正式學名叫做「韌皮束」（Phloem bundles）。如果市民大眾覺得這個詞語聽起來有些耳熟，那很可能是因為大家當年在中學的生物課上都曾學習過。

當時老師教過大家有關植物的「韌皮部」和「木質部」結構。這兩種細胞組織在植物體內扮演着極其重要的角色，其主要功能是負責輸送水分、礦物質以及各類營養物質，以供植物的其他器官和組織生長使用。

因此在實際上，這些白絲在香蕉的生長發育過程中，正是肩負着源源不絕輸送養分的重任；正因為有它們默默耕耘，最終才能孕育出美味飽滿的香蕉果肉。儘管很多人在進食時討厭這層香蕉白絲，但它們絕對是香蕉生長過程中不可或缺的存在。

白絲有一個正式學名叫做「韌皮束」（Phloem bundles）。

解構香蕉白絲營養價值

一、 白絲與香蕉果肉的營養是否有分別？

針對大眾對香蕉白絲的種種疑惑，國際著名營養學家 Nicholas D. Gillitt 博士此前進行了詳細的科學解答：由於韌皮束有着特殊的輸送功能，它們主要是由不同類型的膳食纖維以及獨特的管道結構所組成，因此它們所含的營養成分與香蕉的其他果肉部分相比，確實存在着些微差異。然而，相對於整條香蕉的體積而言，韌皮束的分量相當稀少。因此，除非市民刻意單獨收集並進食大量的香蕉白絲，否則在正常情況下，它們並不會影響香蕉整體的營養狀況。

二、 連同白絲一起進食安全嗎？對身體有益嗎？

答案是當然安全的。韌皮束本身就是香蕉自然結構的一部分，現時沒有任何科學證據表明它們對人體有害。一般而言，水果的各個天然部分都是健康的，而由韌皮纖維組成的韌皮束，對人體腸道而言亦是優質的膳食纖維來源，同樣對健康有益。

三、 未來有可能培育出沒有白絲的香蕉嗎？

從現代農業基因技術的角度來看，這在理論上是完全有可能實現的。如果韌皮束僅僅是香蕉生長發育階段的一個必要條件，而在成熟後對果肉並無實質影響，那麼透過技術手段去掉它們應該不會帶來太大的問題。

然而，Gillitt 博士卻對此持保留態度。他直言，去掉香蕉白絲的實際動機究竟是什麼？香蕉白絲本身對健康有益且分量極少，科學界和農業界實在不應該把寶貴的研究精力，浪費在這種對人類健康與農業發展毫無實質意義的無關痛癢問題上。市民下次吃香蕉時，不妨放寬心，連同這些營養豐富的白絲一起放心食用。

資料來源：网易

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