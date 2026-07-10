世界盃必睇！波衫清洗教學 球衣店分享實用4招 防止印字脫落、越洗越臭
發佈時間：18:00 2026-07-10 HKT
美加墨世界盃淘汰賽8強大戰場場精彩，為了順應現在熱烈進行中的世界盃賽事，不少市民都購買球衣來力撐愛隊！不過，球衣大多由聚酯纖維（Polyester）製成，雖然透氣，但也極易吸附汗水與異味。如果你入手了一件靚靚球衣，絕對不能直接丟進洗衣機隨便亂洗！為了延長球衣的壽命、保護上面的印字與徽章，日本官方足球球衣與訂製商店在社交平台分享影片，教大家4步清洗球衣小秘訣：
第一步：洗前準備與洗劑選擇
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清洗球衣時，將球衣翻到反面，全程使用冷水，過高水溫可能會破壞球衣材質或導致印字脫落。
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請使用中性洗劑，並且絕對不能使用柔順精，因為柔軟精會阻塞排汗纖維，甚至使燙印字體劣化。
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由於聚酯纖維容易留有陣汗臭味，運動或穿去熱血觀賽後請盡快清洗，千萬不要久放。
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第二步：溫柔手洗與沖洗
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倒入適量的中性洗劑後，用手溫柔地揉搓、拍打清洗。
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將髒水倒掉，換上乾淨的冷水持續沖洗球衣。請重複這個「沖洗、換水」的步驟，直到完全沒有洗劑殘留為止。
第三步：安全脫水技巧
清洗完畢後，切記不要用力擰乾球衣！請使用以下正確的脫水程序：
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在準備用洗衣機脫水前，先用乾毛巾等輕輕按壓球衣，吸走大部分的多餘水分。
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保持球衣在反面狀態，將它放入洗衣袋中以防拉扯。
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把放有球衣的洗衣袋放入洗衣機，進行短時間脫水，大約設定2分鐘左右即可。
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第四步：正確晾乾
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脫水完成後，維持球衣反面的狀態直接掛上衣架。
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請將球衣掛在陰涼通風處自然風乾，絕對不能直接曝曬在烈日下或使用烘衣機。
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聚酯纖維具有良好的速乾性，在夏季的陰涼處，大約2個小時就能完全晾乾囉！
資料來源：kitoftheday365
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