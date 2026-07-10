初級大人必學！記憶枕/毛毯忌機洗？專家點名超傷洗衣機9個陷阱 衣物漏拉拉鏈也中招！

洗衣服看似簡單，但一步做錯隨時洗壞衣服兼洗衣機！有專家指出，有9大日常的洗衣習慣超傷洗衣機，其中記憶棉枕頭及厚毛毯等絕對是機洗大忌；甚至連日常最易忽略的漏拉衣物拉鏈，亦是損毀洗衣機的元凶。

專家點名超傷洗衣機9個陷阱記憶枕/毛毯忌機洗？

據《Good Housekeeping》報道，清潔專家Carolyn Forté指出，現代洗衣機雖然相對堅固耐用，但像寵物毛髮過多、散落的硬幣等看似微不足道的小細節，都可能為洗衣機帶來不必要的負荷，甚至導致機件故障。另一方面，某些物品，如記憶棉枕頭和舊衣物質地過於脆弱，根本無法承受洗衣機強勁的攪拌和旋轉。若不確定某件衣物是否適合機洗，請務必先查看衣物上的洗水標籤或說明書。如有疑問，局部清潔或手洗通常比機洗更為安全。為避免洗壞衣物及損壞洗衣機，她盤點了以下9大不應直接放入洗衣機的物品及洗衣誤區：

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1.極度髒的衣物

沾滿沙子的毛巾、沾滿寵物毛髮的毛毯和滿佈泥濘的衣服，絕對不應直接丟進洗衣機。大量的泥沙或動物毛髮不僅會損壞洗衣機，還會令全機衣服越洗越不乾淨。在機洗前，請先將特別骯髒的衣物拿到室外或垃圾桶上方抖掉泥沙，亦可先用黏毛滾筒清除大部分毛髮。

2.實心記憶棉枕頭

實心記憶棉枕頭雖然能很好地支撐頸部，但千萬不要放進洗衣機清洗，洗衣機的攪拌和高速旋轉會破壞記憶棉的結構。這類枕頭甚至連手洗都不適合，因為吸水後的重量可能會令記憶棉斷裂變形，建議買一個可機洗的枕頭套作日常替換。

3.加重毛毯或超重毛毯

雖然市面上有些大型加重毛毯聲稱可以機洗，但清洗前必須考慮洗衣機的容量限制。一般家用超大容量洗衣機通常可處理22至24磅的混合衣物，但如果單一件毛氈已重達20磅，就會對洗衣機造成極大負擔。建議即使洗衣機能處理20磅衣物，也盡量不要用來清洗超過15磅的加重毛毯。

4.標示僅限乾洗的物品

洗衫前務必先檢查洗水標籤，如果標籤註明「只限乾洗」，強行機洗可能會導致衣物受損、縮水或褪色。精緻布料，如絲綢、羊絨、皮革、帶有裝飾的衣物，以及西裝、晚裝等正式服裝，通常只能乾洗。

5.復古及精緻衣物

復古服裝或由精緻面料，例如真絲、羊絨、麂皮和蕾絲製成的現代服裝，均不宜機洗。這些衣物應使用溫和的洗衣液在冷水中手洗，或交由專業乾洗。此外，百褶裙、皮革服裝，以及任何帶有珠寶、閃片、皮革貼片或精緻飾邊的衣物，都強烈建議以乾洗方式清潔。

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6.未拉好拉鏈的衣物

無論清洗牛仔褲、外套還是床品，放進洗衣機前務必確保拉鏈已經完全拉上。未拉好的拉鏈齒在攪拌過程中極易勾住其他衣物，造成扯爛及破損。此外，使用網狀洗衣袋時，也一定要確保洗衣袋的拉鏈已妥善拉好。

7.口袋裡遺漏的雜物

將衣物放入洗衣機前，請務必檢查所有衫褲口袋有沒有遺漏的物品，例如硬幣、鎖匙、紙巾、舊單據或潤唇膏等。潤唇膏及紙巾在水中攪拌後會碎裂並沾滿衣物，而硬幣及鎖匙等金屬物品，更會損壞洗衣機。

8.皮革衣物

皮革在洗滌或高溫環境下，極易出現龜裂、起皺或縮水變形。因此，皮褸、皮褲或皮製配件應採用手洗，或視乎需要進行局部清潔。

9.容易褪色的深色及亮色衣物

某些染料，尤其是紅色和橙色，在洗滌時非常容易褪色，特別是全新未洗過的衣物。若與其他衣物混洗，隨時會導致整機衣物都被染色。如果擔心衣物會褪色，最安全的做法是單獨手洗。

資料來源：《Good Housekeeping》

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