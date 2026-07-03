初級大人必學！夏天垃圾桶易惹果蠅/蒼蠅？達人教用1款平價香料 輕鬆對付蚊滋災難

夏天氣溫高、濕度上升，垃圾桶及水果盤極易淪為果蠅與蒼蠅的溫床，引發「蚊滋災難」！有達人分享，只需利用廚房1款常見的香料，便能驅走果蠅兼防蛆蟲。

達人教用1款平價香料 輕鬆對付蚊滋災難

據《Dengarden》報道，擁有數百萬粉絲的外國居家達人Babs Costello近日在 TikTok上分享防蟲秘訣，指出只需利用廚房常見的肉桂，就能輕鬆擊退以下多種夏日常見的蚊蟲。這段防蟲影片在網絡上引發極大迴響，更有大批網民激讚：「這是我今天看到的最有用的帖子。」

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利用肉桂擊退夏日常見蚊蟲

1.蠅蛆和蒼蠅

只需戴上手套，在垃圾桶的底部及蓋子上均勻撒上一層薄薄的肉桂粉，能有效阻擋小蟲入侵。

2.果蠅

若不想果蠅飛近家中的水果盤，方法非常簡單，只需在盤內放置幾根肉桂棒，很快就能徹底擺脫果蠅在生果上盤旋的困擾。

3.蚊子

將兩茶匙肉桂粉倒入量杯，加入四杯溫水攪拌均勻並靜置浸泡。其後將混合液過濾入噴壺，加入半茶匙外用酒精及半茶匙洗潔精。搖勻後噴灑於家居四周環境，即可有效驅蚊。

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5招滅果蠅大法 蘋果醋+洗潔精都有效？

除了肉桂之外，大家亦能利用家中現有的簡單材料，輕鬆自製高效的滅蠅工具：

1.自製「蘋果醋+洗潔精」陷阱

準備一個乾淨的淺杯或切開的膠樽底，倒入蘋果醋、果醋或喝剩的啤酒，因為發酵的水果與酒香酵素對果蠅有致命吸引力。若家中沒有醋，亦可用一塊香蕉皮或熟透的水果切片加少許水代替。隨後滴入2至3滴洗潔精並輕輕攪拌，破壞水的表面張力，令果蠅一旦停留水面覓食便會立刻沉入水中淹死。最後用保鮮紙封緊杯口，用牙籤在表面篤出數個小洞並放置於廚餘桶或鋅盆旁，果蠅鑽入後便無法飛出。

2.天然精油防護棉球

果蠅對刺激性氣味十分反感。市民可將薄荷、尤加利、丁香或香茅等天然精油滴在棉球上，放置於果蠅經常出沒的區域作自然驅趕，能有效減少牠們聚集與產卵的機會。不過，精油揮發極快，只能作為短暫防護措施，無法根殺果蠅，必須配合環境清潔才能治本。

3.用黃色黏蠅紙

由於果蠅對黃色具備一定程度的趨光與趨色性，可在水果盤、廚餘容器或垃圾桶旁邊，直接擺放幾張黃色的黏蠅紙。牠們極容易主動停靠在紙上而被黏住，日常只需定期更換即可。

4.捕蚊燈與市售誘餌的功效真相

不少人會嘗試使用紫外光捕蚊燈來消滅果蠅，但臨床發現效果極差。因為果蠅覓食核心依靠的是嗅覺而非視覺，捕蚊燈通常只能電死一般家蚊或蛾蚋，盲目開燈無法根治果蠅。相比之下，市面售賣的果凍膏狀誘餌配方較為精準，且含有微量殺蟲成分，加上膏狀設計不易傾倒溢出，較適合放置於客廳或飯廳。

5.慎用化學殺蟲劑

如果想快速解決眼前的飛蟲問題，市面上亦有果蠅專用殺蟲劑。雖然這類產品殺滅效果迅速，但適用範圍有限。市民必須注意，嚴禁對著鋅盆的餐具、砧板或未加蓋的食物噴灑，以免造成二次污染。

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