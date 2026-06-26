初級大人必學！貓山王/黑刺/金枕頭有何分別？用指甲磨榴槤刺即知生熟？一文睇清品種/揀選秘訣/忌食人群

夏天「果王」榴槤當造，但市面上品種繁多，貓山王、黑刺、金枕頭到底有何分別？到底怎樣才能挑選到熟透的榴槤？《星島頭條》綜合農業網和港安醫院的資料，為大家逐一拆解，讓你在吃得開心的同時，也能吃得安心又健康。

榴槤6大常見品種 貓山王/黑刺/金枕頭到底有何分別？

據農業知識入口網資料，目前榴槤三大主要輸出國（馬來西亞、泰國、越南）各自選育出不少名種。單是馬來西亞，以「D+數字」編碼登記的品種就有134種。到底市面上常見的貓山王、黑刺、金枕頭等品種有何分別？

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1.貓山王（D197）

果型呈橢圓狀（底部較大），底部有明顯的五星形及細粒小刺。單果重可達約3公斤以上，屬中大型品種。其肉色鮮黃，肉質黏稠甜美香濃，稍帶淡苦味，肉質嫩滑細緻有凝脂口感。肉厚核小，市場售價最高。

2.竹腳（D160）

其果形橢圓型，具有明顯的果脈，果肉在果囊內呈現明顯的串珠狀。單果重可達約3公斤以上，屬中型的榴槤品種。肉色淺黃，口感綿密，味道甜甘黏稠，稍帶淡苦味，榴槤味適中。

3.黑刺（D200）

果形短圓如南瓜，果尾凹入。因榴槤尾端有一條乾癟殘餘的雄蕊附著，看起來像一條長長乾癟的細刺，此刺相當脆弱，易在運輸中脫落。果棘中細，果肉呈橙黃色，肉質細軟如棉花糖，入口即化，味道甜中帶苦。

4.青尼（D123）

單果重2至4.5公斤，橢圓形至寬圓柱形，屬大果種，果實有明顯的五個果脈，外皮呈棕黃色，刺座間隔寬。果肉鮮黃色，肉厚且多，口感細緻滑膩，味道甜美。

5.金枕頭

屬大果種（重2至6公斤），果形呈橢圓柱形，花柱端逐漸變細。果棘具有明顯的喙，淺褐色。花序梗厚且長、外皮厚、棘圓錐形密集。果肉淡黃色，肉質柔滑但比其他品種稍粗，成熟度較不均勻。

6.山榴槤

野生於叢林山中，品系繁多，其中一些是屬於Durio graveolens，通常果形小巧但風味濃烈。以紅肉榴槤為例，屬中小型果，果肉鮮紅色，皮薄肉甜。

6招揀選榴槤秘訣 用指甲磨榴槤刺即知生熟？

榴槤被尖銳的粗刺包覆，到底怎樣分辨生熟？農業知識入口網亦教以下6大選購秘訣：

6招揀選榴槤秘訣

6招揀選榴槤秘訣：

聞香氣：香氣愈濃代表風味愈佳；沒香氣、聞起來像熟番薯的榴槤，可能是未夠熟就強行摘下，或是雨季採收的果實。 磨刺的聲音不同：用指甲背磨榴槤刺，夠熟的榴槤會因為果肉脫水、與果殻出現空隙，而發出「咕咕聲」；成熟度不足的則會發出「唧唧聲」。 用刀敲撃或搖動果實：類似揀菠蘿的方法，輕輕搖動果實，若果肉已在果囊中分離，會發出沉重的聲音。 用手指捏壓榴槤：熟榴槤一般較軟，可以用手指輕輕捏壓表面的細刺；若成熟度不足，細刺會硬如鐵釘。 觀察蒂頭：夠熟的榴槤蒂頭平滑完整；若蒂頭纖維長短不一，表示未夠熟。 有重量感：熟透的榴槤水份較少，拿上手一般比不熟的榴槤輕或較不墜手。

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榴槤忌配5大食物進食 嚴重恐引發心臟病猝死

香港港安醫院–司徒拔道曾發文指出，2022年，泰國有一名24歲男子因將榴槤配搭啤酒食用，最終暴斃。因此，吃榴槤時忌與以下食物配搭進食：

酒精：研究發現，榴槤中的硫化物會阻礙人體分解酒精毒素，極易導致酒精中毒。 可樂：可樂的咖啡因與榴槤大量鉀質會產生化學作用，加速心臟與腦部運行；加上榴槤高糖，會對心臟造成極重負荷，增加血管阻塞或心律不正風險，甚至引發心臟病猝死。 牛奶/海鮮/蟹：同食會引致消化不良、腸胃絞痛，甚至嚴重腹瀉。

甚麼人不適合進食榴槤？

除此之外，以下4大人士亦不適宜進食榴槤：

心腦血管患者：榴槤的碳水化合物及脂肪極高，經常或過量進食有機會導致血管阻塞，嚴重可致爆血管及中風。 糖尿病患者：榴槤屬高升糖指數水果，會令血糖飆升。 腎病或腎功能不佳：榴槤含豐富鉀質，腎功能不佳者無法有效排出多餘鉀質，更要注意榴槤的食用量。 皮膚病患者：體質偏熱，例如本身已經怕熱、易便秘口乾、生暗瘡、怕熱多於怕冷、易皮膚不明搔癢等的人士，進食熱性水果（如榴槤、荔枝）易促進組織胺分泌，導致敏感痕癢。

資料來源：農業知識入口網、香港港安醫院–司徒拔道

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