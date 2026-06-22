初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂

烚蛋是一種用途極廣的食材，無論是作為配菜，還是拌沙律都非常適合。不過，到底應該用冷水還是滾水煮雞蛋？其實，要煮出一顆完美的烚蛋並非易事，日媒「Kurashiru」近日就分享了零失敗的烚蛋技巧，更附上美味雞蛋沙律食譜，入廚新手絕對不能錯過。

烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法

據日媒「Kurashiru」分享，如果目標是煮熟蛋，其實用冷水或滾水煮出來的效果差異不大。但如果想煮出完美的流心蛋或半熟溏心蛋，最好還是用滾水。因為煮溏心蛋時，水溫的控制至關重要。如果用冷水煮蛋，所需時間會受到爐火大小、鍋具尺寸及水量的影響，即使精確計時，每次煮出來的雞蛋熟度也可能不穩定。因此，用滾水煮蛋能更容易、更精準地確保每次都能煮出同樣質素的雞蛋。

用冷水煮蛋也有其極大優勢，它可以最大限度地減少雞蛋與水之間的溫差，從而防止雞蛋爆裂。即使將雞蛋從雪櫃取出直接煮，用冷水起步也能大幅降低破殼的機率。此外，若將雞蛋直接放入滾水中，雞蛋撞擊鍋底也容易導致破裂。另一個好處是，冷水慢煮能使雞蛋受熱更均勻，令蛋黃顏色一致、更漂亮。如果想煮出切開後形狀與色澤皆完美的烚蛋，建議使用冷水。報道亦介紹煮3種不同熟度雞蛋的黃金時間：

3種不同熟度雞蛋的黃金時間

煮蛋前準備：

將室溫雞蛋放入鍋中，加冷水至淹過雞蛋，以中火加熱。在加熱過程中，用筷子輕輕攪拌，這能令蛋黃保持在雞蛋的正中央。

1.溏心蛋：

水滾後，轉小火再煮5分鐘，總烹調時間約為8至10分鐘。

2.半熟蛋（蛋黃半凝固）：

水滾後，轉小火再煮7分鐘，總烹調時間約為10至12分鐘。

3.全熟蛋：

水滾後，轉小火再煮10分鐘，總烹調時間約為13至15分鐘，此時蛋白和蛋黃均已完全凝固。

最後步驟：

雞蛋煮熟後，立即用漏杓撈起並放入凍水中冷卻。待雞蛋徹底冷卻後，輕敲碎蛋殼，便能輕易剝出光滑的烚蛋。

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食譜推介：牛油果西蘭花雞蛋沙律

掌握了完美的烚蛋技巧，不妨試試這道做法簡單的牛油果西蘭花雞蛋沙律：

材料（2人份）：

烚蛋：3隻

牛油果：1個

西蘭花：120克

沙律醬（蛋黃醬）：2湯匙

特級初榨橄欖油：1湯匙

檸檬汁：1茶匙

蒜蓉：1/2茶匙

鹽：1/4茶匙

黑胡椒粉：少許

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製作步驟：

切掉西蘭花粗莖，摘成小朵。放入可微波的碗中，蓋上濕廚房紙，再包上保鮮紙，放入600瓦微波爐加熱2分鐘至軟身。 將牛油果對半切開，去核去皮，切成約2厘米的方塊。 將煮熟的烚蛋對半切開。 將沙律醬、橄欖油、檸檬汁、蒜蓉、鹽及黑胡椒粉放入大碗中攪拌均勻，調成特製醬汁。 將處理好的西蘭花、牛油果及雞蛋加入醬汁中，輕輕攪拌至各種風味充分融合，盛入盤中即可享用。

報道最後特別提醒，長者、2歲以下的嬰幼兒、孕婦以及免疫力低下的人士，應盡量避免食用生雞蛋或流心蛋。為安全起見，這類高危群組請務必將雞蛋徹底煮至全熟後才食用。

資料來源：Kurashiru

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