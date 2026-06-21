無葉風扇比傳統風扇更降溫？達人拆解4大差異 附清潔貼士保風力/延長使用壽命

一到夏天，香港天氣悶熱又潮濕，不少人一回到家就會立即開風扇降溫。近年主打安全設計及時尚外型的「無葉風扇」越來越普及，不過價格普遍較高，與傳統有葉風扇相比，是否真的更值得入手？究竟兩者有何實際分別？日常使用與清潔又應如何處理？《星島頭條》為大家整理了選購與保養重點，並邀請豐澤顧客服務主任梁培洛進行分析，幫助大家作出更精明選擇。

達人拆解無葉風扇/傳統風扇4大差異

市面上無葉風扇和傳統風扇，究竟哪個更好？以下為大家整理了無葉風扇和傳統風扇4大差異：

無葉風扇/傳統風扇4大差異

1.送風原理不同

不少人以為風扇就是用來吹風，但其實兩種風扇的設計原理完全不同。傳統有葉風扇依靠葉片旋轉推動空氣，因此風力較集中，帶有明顯的直吹感；而無葉風扇則透過內部摩打吸入空氣，經環形出風口放大氣流，再輸出均勻風流。梁培洛指出，無葉風扇的氣流會較為連續和平穩，相對減少風切感，長時間使用時會較為舒適。這亦解釋了為何部分用家會覺得無葉風扇風力不夠強勁，但其實只是風感表現不同。

2.降溫各有優勢

在實際使用上，不同用家對風扇的需求亦有所不同。有葉風扇因風力直接，能在短時間內帶走體表熱氣，特別適合剛回家時快速降溫；而無葉風扇則更著重氣流循環的穩定性，適合長時間開啟，例如睡覺或長時間工作時使用。梁培洛補充，若果空間較大或空氣較悶熱，有葉風扇在即時降溫方面仍有優勢；至於無葉風扇則較適合持續使用，提升整體舒適度。

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3.安全與靜音

對於有小朋友或寵物的家庭而言，安全性往往是重要考慮。傳統風扇雖然設有保護網，但仍有機會誤觸葉片；無葉風扇則沒有外露旋轉部件，使用時相對安心。另外，在噪音方面，無葉風扇普遍運作較平穩。梁培洛表示，無葉風扇一般震動較少，對於需要安靜環境或淺眠人士會較為適合。

4.價格與設計

除了功能，外型與價格亦是兩者的一大分別。有葉風扇以實用為主，價格由數百元已可入手；無葉風扇則走簡約設計路線，價錢一般由數千元起。消費者毋須單純以價格高低來判斷好壞，而應按使用習慣及空間需要作選擇。

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風扇越用越弱恐是忽略清潔 附清潔貼士保風力/延長使用壽命

不少人發現風扇使用一段時間後，風力明顯變弱，甚至吹出異味，其實這往往與積塵有關。風扇在運作過程中會不斷吸入灰塵、毛髮，甚至霉菌。尤其在香港潮濕的環境下，風扇更容易積聚污染物，不但影響送風效能，更可能影響室內空氣質素。此外，積塵會增加摩打的負擔，長期下來或會縮短風扇壽命，因此定期清潔非常重要。不同款式風扇的清潔方式略有不同，但關鍵在於「定期保養」：

傳統有葉風扇： 一般需拆開前網及葉片，再以中性清潔劑清洗，並確保完全乾透後，才重新裝回使用。

一般需拆開前網及葉片，再以中性清潔劑清洗，並確保完全乾透後，才重新裝回使用。 無葉風扇：日常只需用乾布或微濕布清潔機身表面，並以棉花棒仔細清理出風口的隱蔽位置。

梁培洛建議，一般情況下，每2至4星期清潔一次風扇已足夠，有助維持風扇的風力及延長使用壽命。

除了清潔，使用環境亦會影響風扇表現。將風扇放於潮濕位置或油煙較重的地方，會加快積塵；長時間使用最高風速，亦可能增加機件負荷。若使用時出現異聲或震動，亦應及早檢查，以免問題惡化。

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