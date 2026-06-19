椰子油排毒減脂有效？醫生揭3大養生迷思 4類高危人士唔好亂試

近年本港掀起一陣「喝油減肥」與「生酮飲食」的熱潮，不少渴望減重的人為了貪求快而準的效果，盲目跟隨網上流行的方法，每天早上空肚喝下一大匙油脂，當中「椰子油」更被許多人奉為養生界的神級聖品。然而，這種極端的保養方式真的健康嗎？秀傳醫療體系總院長、外科醫生黃士維針對盛行的「椰子油保養法」提出3大迷思，以免減肥不成反傷身。

椰子油=減肥聖品？實為高熱量飽和脂肪

許多減肥人士將椰子油視為「減肥聖品」，誤以為多吃也不易發胖。黃士維醫生對此指出，這完全是一個觀念誤區。事實上，椰子油含有超過 90% 的飽和脂肪，在營養學分類上與豬油、牛油同屬一類。

從熱量角度來看，每湯匙椰子油的熱量便高達約 120 大卡。如果市民每天盲目將椰子油當作保健品猛吃，非但無法達到減脂效果，反而極易因油脂攝取過量而出現腸胃不適、腹瀉等副作用。

油漱口能排毒？小心引發吸入性肺炎

網上流傳十分廣泛的「椰子油漱口排毒法」，同樣缺乏科學根據。醫生強調，人體的毒素是由肝臟及腎臟負責代謝，並非靠油脂在口腔內「漱」出來的。

現有的醫學研究僅顯示，用油漱口對優化口腔菌相有輕微幫助，但其實際效果甚至不如市面上一般的漱口水。更危險的是，市民在用油漱口時若不小心將油脂吸入氣管，隨時可能引發嚴重的吸入性肺炎。因此，大眾切勿盲目輕信此類坊間偏方。

生酮配大量椰子油存有風險

針對網上流傳「生酮飲食配上大量椰子油是最健康飲食」的說法，黃士維醫生說明，生酮飲食本有其特定的醫療應用情境，絕對不一定適合每個人。若在缺乏專業指導下，長期進行高飽和脂肪的飲食模式，有可能會直接導致血脂異常，並加重腎臟的代謝負擔，潛在風險不容忽視。

健康關键在於選對油 而非完全去油

與盲目「喝油」極端相對的是，部分減肥族群會選擇徹底的「去油飲食」，認為油脂吃得越少越好。醫生解釋，油脂本身並非壞東西，選錯油、吃過量，才是導致身體受損的根源。油脂是人體必需的核心營養素，在體內負責協助脂溶性維生素吸收、構成細胞膜以及合成荷爾蒙等重要功能。因此，市民不能完全不攝取油脂，關鍵在於適量與適當選擇。

4類高危族群應避免喝油養生

醫生特別提醒以下4個特定族群在面對「喝油養生」或「高油飲食」時，應特別留意潛在風險，切勿在未諮詢專業意見前盲目嘗試：

高血脂或心血管病史者

正在服用降血脂藥物者

有膽囊疾病或脂肪吸收障礙者

長者吞嚥功能退化，進行油漱口時出現吸入性肺炎的風險更高。

資料來源：健康2.0

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