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牆身發霉可致過敏哮喘 必學5步家居除霉 抽濕機濕度要設多少？擺放在家中何處？

食用安全
更新時間：18:07 2026-06-15 HKT
發佈時間：18:07 2026-06-15 HKT

香港天氣潮濕，尤其每逢雨季或回南天，牆壁容易出現黑色霉斑。其實霉菌不僅損害牆身，更可能引發過敏性鼻炎、哮喘，更是「病態建築症候群」的成因之一。牆身發霉雖然惱人，但只要控制源頭、正確清潔與改善通風，完全可以預防發霉，打造健康安樂窩。

牆身發霉｜牆壁發霉3大主因 可誘發健康風險

香港6月至7月梅雨季、9月至10月颱風季節，牆身最易發霉——牆壁冒水珠、窗邊、冷氣吹風口、傢俱後方通風不良的位置，都是高危區域。日本室內裝修品牌DAIKEN分享，小霉點不處理，便會變成大麻煩，只要保持通風、適度抽濕，就能告別霉味。霉菌生長需要3個要素：

  • 濕度：相對濕度70%至80%以上
  • 溫度：攝氏20至30度（最活躍）
  • 營養：灰塵、皮屑、油污等有機物

一旦發現牆身有少量霉點，應盡快處理，切勿拖延，否則會有以下3大後果：

  1. 牆身受損：霉菌會深入牆紙背面及底材，最終需要大規模翻新。
  2. 健康風險：霉菌孢子漂浮空氣中，可誘發流鼻水、鼻塞、眼睛痕癢、皮膚敏感，甚至加重哮喘。
  3. 異味擴散：霉味影響居住質素。

牆身發霉｜霉菌初期可自行清除

若霉斑只限於表面，還未滲入牆紙底層，可嘗試自行清理。

所需工具

  • 酒精消毒噴霧（75%濃度）
  • 氯系漂白水（用於頑固霉漬）
  • 口罩、橡膠手套
  • 抹布或軟布

步驟

  1. 打開窗戶保持通風，戴上口罩和手套。
  2. 消毒噴霧或漂白水可能造成牆壁變色，宜先在不明顯處試用。
  3. 將酒精噴濕抹布，輕輕擦拭霉斑位置。
  4. 擦除後，再噴上少量酒精消毒周邊範圍。
  5. 若霉漬頑固，可用稀釋氯系漂白水（1份漂白水＋4份水）輕抹，之後必須用清水徹底擦淨。

注意事項

  • 市售除霉劑含有次氯酸鈉和氫氧化鈉（或氫氧化鉀），氫氧化鈉為強鹼性，接觸皮膚可能引起灼傷。
  • 切勿用力擦拭，以免損壞牆紙表面，令霉菌深入底層。
  • 氯系漂白水不可與酸性清潔劑（如醋、檸檬酸）混合，否則會產生有毒氯氣。
  • 不要只清潔肉眼可見的霉點，應一併清理周邊區域，消滅殘留孢子。

牆身發霉｜甚麼情況下必須找專業人士？

當霉斑範圍廣泛，已滲透牆紙背面或底材，情況相當嚴重。此時即使清除表面霉菌，仍可能再次復發，需要從根本去除霉菌的徹底對策；此時建議委託專業防霉公司處理。

【同場加映】潮濕天氣必睇！抽濕機5大正確用法 專家：放對位置效果倍增

牆身發霉｜抽濕機控制室內濕度

要徹底解決牆身發霉，最有效的方法是控制室內濕度。外科醫生江坤俊曾在節目中分享5個正確使用抽濕機的貼士：

貼士1：抽濕機放中央，勿靠牆角

靠牆角會令空氣對流不佳，只能抽走局部濕氣。應將抽濕機放在家中中央位置，並開啟風扇輔助，加強空氣循環，提升抽濕效率。

貼士2：濕度設定60至65%

濕度調至20%至30%會令皮膚乾裂、痕癢，甚至引發呼吸道不適。設定在60%至65%之間，既能抑制霉菌塵蟎，又不會影響健康。

貼士3：睡覺時不宜開機

睡眠期間長時間開機，會抽走皮膚表面水分，導致面部乾燥、脫皮甚至加速老化。建議在日間或睡前2至3小時開機，待濕度下降後關機才入睡。

貼士4：使用時必須緊閉門窗

門窗打開會令室外潮濕空氣持續流入，無法有效抽濕。使用前應確保所有門窗關妥，形成密閉空間。

貼士5：定時清理積水槽

積水過滿會影響運作，水分甚至重新揮發，降低抽濕效果。應在水槽快滿時倒水，並定期清洗，防止霉菌滋生。

江醫生提醒，應定期清潔或更換濾網，避免塵埃積聚影響空氣質素。做好家居濕度管理，可預防關節痛、哮喘及皮膚敏感，減少霉菌滋生，保障全家健康。

 

延伸閱讀：回南天家中潮濕易發霉 恐增4大健康風險 醫生教3招除霉菌

 

 

 

 

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