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生菜不能直接放雪櫃！即學1招保存法輕鬆延長保鮮期 避免水分/營養流失

食用安全
更新時間：09:00 2026-06-17 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-17 HKT

買生菜回家習慣連袋直塞入雪櫃？有達人指出，生菜水分極易流失，切忌直接冷藏，否則營養盡失。因此，只要在放入保鮮格前多做一個關鍵步驟，就能徹底鎖水防腐爛，輕鬆延長保鮮期。

生菜不能直接放雪櫃 即學1招保存法輕鬆延長保鮮期

據日媒《Yahoo! JAPAN》報道，擁有超過10年蔬果銷售經驗的日本達人「青髪のテツ」指出，生菜用途廣泛，無論是用來做沙律還是作為配菜都非常適合，是不少家庭雪櫃中的常備蔬菜。然而，生菜是一種容易脫水腐爛的蔬菜。如果想延長其保鮮期，在放入雪櫃儲存前必須多加一個關鍵步驟——「挖走菜芯」。

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青髪のテツ解釋，生菜在採摘後，如果仍保留著菜芯，它便會誤以為自己仍在繼續生長。這個生長過程會不斷消耗葉片中的水分和營養，導致生菜更快枯萎腐爛。因此，與其像剛買回來時那樣連袋直接放進雪櫃，不如事先將菜芯去除，並妥善進行保濕處理。當然，如果打算在購買當天就將整顆生菜吃完，便毋須如此大費周章；但若想分幾天慢慢食用，拔走菜芯絕對能大大延長保鮮期。青髪のテツ亦分享簡單的儲存步驟：

保存生菜4大步驟
保存生菜4大步驟

儲存生菜4大步驟：

  1. 只需用雙手拇指用力按壓生菜底部的菜芯，然後將其整塊挖出。
  2. 準備一張稍微沾濕的廚房紙巾，塞入挖走菜芯後留下的空洞中。紙巾切忌完全濕透，水分過多反而會加速生菜變質腐爛，只需保持微濕即可。
  3. 將整顆處理好的生菜，用報紙或乾爽的廚房紙緊緊包裹起來。
  4. 最後，將包好的生菜放入膠袋中綁好，再放入雪櫃的蔬菜保鮮格中儲存。

青髪のテツ提醒，如果在儲存前發現生菜的外層葉片已經受損或變壞，必須及早將其剝除。因為保留受損的葉片，會導致周圍原本完好的葉片也加速腐爛。最後，切開或撕碎了的生菜比原個生菜更容易變壞，建議切開後盡快食用完畢。

資料來源：《Yahoo! JAPAN》

延伸閱讀：6種食物不宜放雪櫃 薯仔冷藏易有致癌物？保存隔夜飯少做1事恐中毒

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