雨天晾衫難乾兼有異味！忌掛窗簾附近？專家教速乾晾衣法

雨天室內晾衫最怕有噏味！有清潔達人指出，衣服晾在窗簾附近大錯特錯，反而極易積聚濕氣惹霉菌。因此，她也教1個小方法，輕鬆告別衣服發臭和難乾的煩惱，

雨天晾衫難乾兼有異味 專家拆解常見乾衣迷思/速乾晾衣法

據日媒《週刊女性PRIME》報道，清潔達人山口佳奈指出，很多人為了解決雨季洗衣問題，往往會出於好意採取一些措施，但結果卻適得其反，反而加劇了異味和細菌滋生。她為大家拆解了雨天洗衣及室內乾衣的常見謬誤，並分享了極速乾衣的秘訣：

雨天常見乾衣迷思/速乾晾衣法

雨天常見乾衣迷思/速乾晾衣法

1.洗衣機暗藏霉菌

衣服散發霉味的最大原因，是衣物上殘留了細菌。這不僅是因為晾曬時間過長，污垢沒有徹底清除也是主因之一。必須特別留意洗衣機滾筒的清潔度，因為肉眼看不見的霉菌和污垢會附著在衣物上，從而產生異味。

2.洗衣液過量反惹菌

不少人為求去除污漬而倒入過量的洗衣液，這其實會適得其反。殘留的洗衣液極易成為細菌滋生的溫床，因此嚴格按照指示使用適量的洗衣液非常重要。

3.忌掛窗簾附近

雨季期間，無可避免要經常在室內晾衫，但也需要注意晾曬的位置。許多人貪圖方便，喜歡把衣服掛在窗簾或窗戶附近，但其實窗邊極易積聚濕氣，加上空氣流通不暢，會導致衣服極難晾乾。

【同場加映】潮濕天氣殺到！衣物難乾又容易散發異味 洗衣液/洗衣粉/洗衣珠清潔能力大比拼

為了更有效地極速乾衣，建議最好開啟抽濕機或冷氣機的抽濕模式，並同時配合風扇吹風以促進空氣對流。在晾掛衣物時，最理想的狀態是每件衣服之間留出大約一個拳頭的距離。

4.把握最佳乾衣時間

即使在下雨天，洗衫的時間也會影響衣物晾乾的速度。如果選擇在室外有遮擋處晾曬，最佳時機是接近中午至下午早段，因為此時的相對濕度通常會略微下降。若選擇在室內晾曬，晚上在家並開啟冷氣或抽濕機時，乾衣效果會更佳。

【同場加映】潮濕天氣室內晾衫難乾有噏味 專家警告：肺部恐遭真菌感染 即學5大速乾晾衣法

另外，如果習慣使用浴室乾衣機烘乾衣物，請務必定期清潔濾網。因為濾網積聚的灰塵加上浴室本身的潮濕環境，極易滋生霉菌，這不僅會產生異味，更會大幅降低機器的烘乾效率。

5.毛巾發臭

許多人在雨季都會遇到毛巾發臭的困擾，這通常是由於使用過量的柔順劑令成分過度包裹衣物纖維，使其難以釋放水分，從而嚴重拖慢晾乾速度，引發細菌滋生及異味。雖然使用熱水消毒和高溫熨燙能有效殺滅細菌，但高溫可能會損壞某些布料材質。

資料來源：《週刊女性PRIME》

延伸閱讀：消委會測試10款洗衣乾衣機 Miele表現全能、惠而浦/西門子性價比最高 同獲4星評級