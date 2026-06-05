行日行萬步恐致關節發炎骨折！日本名醫推「1分鐘居家抬腿操」跟住學3步驟 高齡仍能長肌肉

坊間常言「要活就要動」，但對肌力不足的高齡長者而言，越運動往往不代表越健康。不少長者為了強身健體，強迫自己每天走上一萬步，卻忽略了衰老中的關節可能無法承擔過度衝擊。曾有舊患在身的個案，因強行日行萬步，導致關節過度摩擦、發炎，最終埋下膝蓋損傷與嚴重腰痛的病根。日本骨科名醫中山潤一、東京都健康長壽醫療中心副所長藤原佳典，以及心臟外科醫生甲斐沼孟均發出提醒，長者運動必須量力而為。

停經後骨質肌肉如玩過山車直線下滑

中山潤一醫生進一步指出，隨着年齡增長及日常運動量下降，長者的骨骼與肌肉支撐力會加速流失。特別是女性在 50 歲停經後，由於體內雌激素驟減，骨密度與肌肉量會如同坐過山車般直線下滑。這時若盲目堅持每天進行高強度的行走，極易對膝蓋、腰部、髖關節及大腿骨頭帶來劇烈負擔。對於 75 歲後的高齡族群而言，過度運動更會大幅拉高骨折風險，一旦骨折臥床，後續的失能與需要長期照顧的風險將隨之飆升。

在展開任何鍛鍊之前，長者必須先了解自己足部肌肉的「真實年齡」。中山潤一醫生提供了一個簡單的「單腳站立」自我檢測法，只要記錄自己雙手不扶物體、單腳站立能維持多少秒，便能評估身體的衰退程度。

根據臨床統計，一般健康人口中，60多歲長者的單腳站立平均值約為33秒，若檢測結果低於15秒，則代表移動功能已亮起紅燈，未來需要他人照顧的風險極高；70多歲長者的平均值約為18秒，一旦低於10秒，醫學上認為其全因死亡率將會增加；至於 80 多歲的長者，平均值則會縮減至6秒。市民若發現自己不到60歲，卻連15秒都站不穩，就必須正視腳力退化的警號。

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足部強化法省時高效足不出戶

若測試結果未如理想亦毋須沮喪，中山醫生推介的這套「居家抬腿操」，正是針對高齡者設計的高效率強化方案。

一分鐘鍛鍊勝過出外健走

醫學研究指出，單腳站立1分鐘對大腿骨根部所產生的負重刺激，其負荷效果竟然相當於健走53分鐘。這項運動不僅能有效提升骨密度、預防骨質疏鬆，還能促進全身血液循環，從而降低患上認知障礙症（失智症）的風險。對於65歲以上的銀髮族而言，這是一項極高 CP 值的健康方案。

隨時隨地即可完成高品質訓練

臨床數據更顯示，持續練習此體操的長者，其平均步行速度能提升每秒0.8米。這意味著長者毋須刻意換上運動服，亦不用頂著烈日或冒著雨天出門，只需在日常刷牙、洗臉或觀看電視廣告的空檔，花短短60秒時間，就能在家中為骨骼完成一次高品質訓練，讓步伐更穩健。

科學實證百歲高齡依舊能長肌肉

或許不少長者會抱持消極心態，認為「都這把年紀了，練肌肉還有用嗎？」中山醫生強調，雖然65歲後人體的肌力每年會萎縮2%至4%，但科學研究早已證實，不論年齡多大，即使已經100歲，只要給予正確的物理刺激，肌肉依然有重新生長的能力。不少患者在持續練習 4 至 6 星期後，都驚喜地表示雙腿變得有力，重新找回步行的信心。

「1分鐘居家抬腿操」教學

「1分鐘居家抬腿操」教學

步驟一（預備動作）： 挺直背部，雙腳打開至與肩同寬，膝蓋微微彎曲以保持關節彈性。

步驟二（抬腿踮腳）： 右手扶著牆壁或穩固的桌子以策安全，將右腳抬離地面。此時，作支撐點的左腳踮起腳尖，維持1至2秒後再慢慢放下。

步驟三（換邊執行）： 左右腳輪流各做10次為之一組，每天建議練習2組，每星期練習3天即可。

安全小貼士： 長者在練習時千萬不要逞強，如果平衡感較差，請務必全程手扶牆壁或家具，必須以「安全第一」為原則。

資料來源：早安健康

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