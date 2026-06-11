西瓜切開極易變壞！即學4招正確保存法 用1款容器裝可冷藏保鮮8天

踏入炎炎夏日，清脆多汁的西瓜是不少人消暑解渴的最愛。但西瓜切開後放雪櫃很快就流汁變軟爛，甚至變壞惹細菌！有專家教4招保存方法，其中用1款常見容器即可令西瓜保鮮長達8日。

即學4招正確保存西瓜 用1款容器裝可冷藏保鮮8天

據外媒《Daily Meal》報道，西瓜一旦切開，新鮮度便會直線下降；切好的西瓜塊很快就會流失甜美果汁，果肉亦會變得軟爛不再爽脆。有專家分享了以下4招西瓜正確保存法，只需一件小法寶，便能大幅延長切開西瓜的保鮮期：

4招正確保存西瓜



1.使用帶密封蓋的玻璃容器

空氣是西瓜的最大剋星，一旦切開西瓜皮，便等同破壞了隔絕氧氣的天然屏障，西瓜隨即開始氧化腐爛，導致果肉迅速變得軟爛。建議只需將切好的西瓜放入帶有密封蓋的玻璃保鮮盒內，完美隔絕空氣，便能讓西瓜保鮮長達8天。

2.切開前先雪凍

任何品種的切開西瓜，若非即時食用，都必須立即放入雪櫃冷藏。美國農業部更建議，在切開西瓜之前，最好先將原個西瓜放入約攝氏5度或以下的雪櫃冷藏，最多不超過24小時。這種預先冷藏的步驟，有助於進一步延長西瓜切開後的保鮮期，並有效減緩細菌滋生。

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3.保留西瓜皮忌切成小塊

西瓜的切法亦會直接影響其保存期限，當中西瓜皮的作用可謂非常神奇。如果將西瓜切成一半、四分之一或船形，並且盡量保留瓜皮，便能有效延長西瓜的新鮮度。相反，若貪圖方便將西瓜切成一口大小的無皮小塊，反而會加速果肉腐爛及流失水分的過程。

4.善用密實袋/保鮮紙

如果家中沒有玻璃密封容器，建議可改用密實袋代替。只需在封口前，盡量將袋內的空氣全部擠出；亦可以將西瓜切片放在碟子上，然後用保鮮紙緊緊包裹著。無論採用哪種方法，最關鍵的是確保西瓜果肉完全與空氣隔絕。

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預先包裝的切開水果也會致沙門氏菌中毒？

過往，本港亦曾發生過切開水果被檢出含致病原沙門氏菌的個案。本港食安中心從超級市場抽取切開水果樣本進行檢測，結果發現，在25克食物樣本中含沙門氏菌，超過《食品微生物含量指引》在25克食物樣本中不得檢出沙門氏菌的指標。

沙門氏菌特徵如下：

假如新鮮蔬果沒有經過消毒處理，蔬果表面便可能會有沙門氏菌類。

用刀具切開沒有清洗的新鮮蔬果時，受污染的蔬果外皮的細菌會經刀具傳給食用部分，或者是污染了的切開水果其後接觸到未受污染的切開水果。

有些患者，例如幼兒、老人及免疫力弱的人會受到較嚴重的感染，甚至死亡。

進食了受沙門氏菌污染的食物後，通常會在一至三天內出現惡心、嘔吐，腹瀉、腹腔痙攣和發燒等病徵，並會持續二至五天。

資料來源：《Daily Meal》、香港食物安全中心

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