芒果配「1食物」秒變熱量炸彈！營養師公開3大妙法平衡血糖 糖尿病患者都可以食?

芒果到底屬健康水果還是減肥禁忌？糖尿病患者是否絕對不能碰芒果？營養師強調，芒果富含維生素 C，絕對是神仙級的營養食物。真正出問題的從來不是芒果本身，而是大家經常在不知不覺中，將其吃成驚人的「熱量炸彈」！以下由專業營養師公開獨門的搭配公式，讓大家在夏日可以安心享受芒果的美味。

以飯碗測量分量最精準

營養師曾建銘指出，在臨床諮詢中，常見市民對芒果陷入兩種極端心態：一種是放縱型，認為水果必然健康，結果一次過嗑掉一整顆巨型金煌芒；另一種則是恐懼型，因擔心其高甜度會引發血糖飆升或體重暴增，而嚇得完全不敢碰。他強調，水果雖然養生，但始終含有醣分。加上芒果甜度高、口感滑順，極易讓人一口接一口，導致攝取過量。

曾建銘解釋，切好的芒果粒，分量大約裝至普通飯碗的「半碗至八分滿」，這就等於「一份水果」的標準攝取量。如果是細顆的愛文芒，大約半顆就足夠；若是大顆的金煌芒，可能四分一顆就已經達標。他強調，重點從來都不是「能不能吃」，而是「你這餐吃的是一份，還是三份」？只要控制好每次的分量，就能有效避免熱量超標。

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營養師分享芒果黃金搭配公式

曾建銘提醒，單吃一大盤芒果容易令血糖急速波動兼熱量超標，只要懂得運用「蛋白質」和「纖維或優質油脂」進行鎖定，不僅能大大提升飽足感，還能避免身體單純攝取大量甜味。他分享了以下3個聰明吃法：

1、無糖乳酪加芒果粒

當下午茶癮發作，想喝手搖飲或吃蛋糕時，不妨嘗試這個組合。以無糖乳酪（Yogurt）作為主體來補充優質蛋白質，將芒果當作調味配角（控制在半份至一份），最後撒上少許無調味堅果或燕麥。曾建銘表示，這絕對比高糖分的芒果奶酪或布丁健康得多。

2、融入無糖豆漿增香氣

不少人夏天熱愛喝芒果冰沙，但將水果打成果汁容易令人在不知不覺中攝取超量，且飲用速度太快會對胰島素造成負擔。曾建銘建議，不如將少量芒果粒加入無糖豆漿中，既能為豆漿增添天然果香，又不會將水果喝成「純糖水」，非常適合減重族群。

3、芒果入菜作天然醬汁

芒果不一定只能當飯後甜品，曾建銘極力推介將芒果融入主菜。市民可以嘗試製作「芒果雞肉沙律」或「芒果鮮蝦沙律」。利用雞胸肉或蝦仁的優質蛋白質，配合芒果自然的酸甜，不但能省去高熱量的千島醬或沙律醬，更能讓整道料理變得清爽無負擔。

營養師分享芒果黃金搭配公式

配上煉乳、雪糕形同「甜品炸彈」

此外，曾建銘亦點名最常見的錯誤，是將芒果配上煉乳、雲呢拿雪糕或雪花冰一同享用。這時它已不再是日常水果，熱量會呈幾何級數飆升。另外，不少人習慣一邊「煲劇」一邊吃芒果乾，同時還搭配一杯含糖手搖飲品，這是最容易讓熱量與血糖雙雙爆表的危險組合。

曾建銘亦提醒，如果正餐已經吃了一個炸豬扒飯等極其豐盛的飯盒，飯後又再塞進一大盤芒果，身體的代謝負擔會過重。他建議，如果當天打算吃芒果，正餐的飯量應適量減少，主菜選擇清蒸或經烤焗的，並多攝取蔬菜，才能平衡一餐的總熱量。

3大族群食芒果指南

針對不同體質與年齡層的市民，營養師亦給出了以下貼心建議：

減重一族： 建議將芒果安排在「下午茶時段」享用，並搭配乳酪或豆漿。謹記「四不原則」：不打成汁、不額外加糖、不做成冰品、分量嚴格控制在一份以內。

糖尿病患者： 建議每次從「半份」開始嘗試，吃在兩餐之間，並必須搭配蛋白質食物以緩慢血糖吸收。若有佩戴連續血糖監測（CGM）的患者，剛好可以藉此觀察自己的飯後血糖曲線，找出最適合自己的耐受量。

長者群體： 家屬切忌因為覺得水果健康，便一次過切一大盤給長輩進食。另外，由於芒果果肉質地較為滑溜，對於牙口欠佳或吞嚥功能較弱的長者，記得要切成細塊並叮囑慢慢咀嚼，以防發生哽噎意外。

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