內地肉類加工龍頭「黑心豬肉」抗生素超標37.5倍恐傷肝腎 附12種食物添加劑指南

中國最大肉類加工龍頭企業「雙匯」，旗下加工產品在內地深受大眾歡迎，特別是民眾吃即食麵時常加的招牌「火腿腸」，因打開即食而非常普及。不料，內地黑龍江省市場監督管理局近日進行抽檢時，發現「望奎雙匯北大荒食品有限公司」生產的豬後腿肉，其抗生素「林可黴素」（Lincomycin）含量嚴重超標。消息曝光後震驚社會，引發公眾對加工肉製品安全的強烈擔憂。

超標37.5倍黑心肉 涉及9百家門市

抽檢報告揭露的數據相當驚人，這批問題肉類的流向更引發了廣泛的社會憂慮：根據抽檢報告顯示，該豬肉樣本中的林可黴素含量高達每公斤 7700 微克。對比內地法規上限的每公斤小於或等於 200 微克，該批產品超標幅度高達 37.5 倍。

據調查，該批不合格肉品早於去年 8 月底生產，並已在市面上流通了接近 9 個月，銷售網絡覆蓋黑龍江、吉林及內蒙古等地區。問題肉品涉及約 900 多間零售門市，甚至已被用作供應給學校及長者安老院。這意味著，絕大部分的問題產品早已被不知情的消費者吃下肚，食安隱患令人深感頭痛。

長期過量攝入恐致肝腎受損 短期引發嘔吐長期傷內臟

醫學專家對此類抗生素超標的潛在健康風險提出了嚴正警告。業內人士分析，肉品不合格的根源，很可能是養殖場在飼養過程中，為了在短期內快速控制豬隻疾病，而不惜違規加大用藥量所致。

臨床醫學顯示，人體若在短期內過量食用含有林可黴素的肉品，會直接導致噁心、腹瀉與嘔吐等急性腸胃症狀；如果長期攝取，該抗生素更會累積毒性，對人體的肝臟及腎臟功能造成嚴重的不可逆損害。

雙匯成立專項組排查

母公司雙匯發展早前（28日）上午透過官方微信公眾號發表《致歉聲明》，對事件給消費者帶來的困擾深表歉意，並指已成立專項工作組配合政府排查。同時，企業強調事件屬個別情況，披露自2025年10月至今，內部及監管部門對林可霉素的逾四萬次抽檢均全數合格。據專家指，林可霉素常用於生豬養殖防病，超標原因多為未遵守休藥期或用藥過量；人體長期攝入可能導致腸道菌群失調及過敏。

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有關加工食物健康，德國基森大學一項研究指出，超加工食品(UPF)是指即食食品，通常脂肪、鹽和糖含量高，膳食纖維、蛋白質和微量營養素含量低。目前，全球不同國家如巴西、法國、日本等的營養指南都建議限制超加工食物攝取量。他們希望探討超加工食品及當中所使用的食物添加劑與全因死亡率之間的關聯。研究結果發表於《eClinicalMedicine》期刊。

根據國際間廣泛使用的「NOVA分類」，超加工食品可透過使用預先定義的超加工標記物(MUP)來檢測。MUP即為各種食物添加劑，如果在食品中發現至少1種，則屬於超加工食品。研究人員將57種MUP分成9類：調味劑、增味劑、食用色素、甜味劑、加工助劑、不同種類的糖、改質油、添加蛋白質和添加纖維。

研究納入了英國生物樣本庫（UK Biobank study）中的186,744名參加者的飲食和健康數據，平均年齡58歲，當中排除了體重意外減輕（可能代表癌症、慢性器官衰竭、虛弱等疾病狀態）、有心血管疾病或癌症病史等參加者，因為他們可能容易過早死亡。

研究結果：