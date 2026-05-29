天氣熱荔枝極易壞！忌直接放雪櫃？即學3招保鮮秘技 防變黑更可放足1個月！

正值荔枝當造季，但天氣酷熱，荔枝放兩三日便極易果皮變黑及流失水分。不少人習慣將其直接塞入雪櫃，原來這做法大錯特錯！有專家教3大保鮮秘技，只需將荔枝簡單處理，不但能防變黑變硬，更可保鮮長達1個月。

荔枝忌直接放雪櫃？即學3招保鮮秘技放足1個月

台灣農糧署在其Facebook專頁發文指出，每年5月至7月上旬是荔枝的當造盛產期，市面上的品種多元，包括酸甜彈牙的玉荷包、香氣濃郁的黑葉，以及果肉豐厚的糯米糍等，各具特色。挑選荔枝時應以果實飽滿緊實、帶有淡淡果香為佳；若購買玉荷包，則以「紅中帶綠」的風味最佳。不過，新鮮荔枝採收2至3日後，果皮便極易流失水分，產生硬化及褐化，所以購買後可視乎用途及食用頻率，按以下3個實用秘訣進行保存：

荔枝3招保鮮秘技

1.冷藏保鮮法：可保鮮3至5天

將荔枝表面噴上少許清水。

用白報紙將荔枝包裹好。

放入膠袋中綁緊封口，再放入雪櫃冷藏。

2.鹽水浸泡法：可保鮮7至10天

用剪刀剪下荔枝，注意須保留少許蒂頭。

放入鹽水中浸泡約5分鐘。

瀝乾水分後放入保鮮袋，再放入雪櫃冷藏。

3.冰格急凍法：可保鮮1個月

將荔枝剝殼並去除果核。

將果肉放入保鮮盒中，直接放入雪櫃冰格急凍。

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荔枝含2大化學物質 空肚大量進食恐至死亡

根據香港食物安全中心網站資料，荔枝天然含有次甘氨酸A和亞甲環丙基甘氨酸這兩種化學物質，可抑制人體產生葡萄糖，而未熟的荔枝含量就更高。相對於成年人，小朋友的肝醣儲備較少，不吃正餐更容易導致低血糖。如果小朋友在空肚期間大量進食荔枝，荔枝的化學物有機會血糖大跌，令兒童出現抽搐、昏迷、甚至死亡。

為安全起見，有食物安全當局建議一般成人每天吃荔枝最好控制在300克以内（約10粒），兒童一次食用不超過5粒為宜，切忌空腹食用，最好在兩餐之間食用。一般而言，糖尿病患者食用荔枝可引起血糖波動，故應儘量少吃荔枝。

資料來源：台灣農糧署、食物安全中心

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