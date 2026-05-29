Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天氣熱荔枝極易壞！忌直接放雪櫃？即學3招保鮮秘技 防變黑更可放足1個月！

食用安全
更新時間：16:00 2026-05-29 HKT
發佈時間：16:00 2026-05-29 HKT

正值荔枝當造季，但天氣酷熱，荔枝放兩三日便極易果皮變黑及流失水分。不少人習慣將其直接塞入雪櫃，原來這做法大錯特錯！有專家教3大保鮮秘技，只需將荔枝簡單處理，不但能防變黑變硬，更可保鮮長達1個月。

荔枝忌直接放雪櫃？即學3招保鮮秘技放足1個月

台灣農糧署在其Facebook專頁發文指出，每年5月至7月上旬是荔枝的當造盛產期，市面上的品種多元，包括酸甜彈牙的玉荷包、香氣濃郁的黑葉，以及果肉豐厚的糯米糍等，各具特色。挑選荔枝時應以果實飽滿緊實、帶有淡淡果香為佳；若購買玉荷包，則以「紅中帶綠」的風味最佳。不過，新鮮荔枝採收2至3日後，果皮便極易流失水，產生硬化及褐化，所以購買後可視乎用途及食用頻率，按以下3個實用秘訣進行保存：

荔枝3招保鮮秘技
荔枝3招保鮮秘技

1.冷藏保鮮法：可保鮮3至5天

  • 將荔枝表面噴上少許清水。
  • 用白報紙將荔枝包裹好。
  • 放入膠袋中綁緊封口，再放入雪櫃冷藏。

2.鹽水浸泡法：可保鮮7至10天

  • 用剪刀剪下荔枝，注意須保留少許蒂頭。
  • 放入鹽水中浸泡約5分鐘。
  • 瀝乾水後放入保鮮袋，再放入雪櫃冷藏。

3.冰格急凍法：可保鮮1個月

  • 將荔枝剝殼並去除果核。
  • 將果肉放入保鮮盒中，直接放入雪櫃冰格急凍。

【同場加映】蘋果放入雪櫃大錯特錯？漏做1步恐導致全層蔬菜腐爛？即學1招保存法更甜/新鮮

荔枝含2大化學物質 空肚大量進食恐至死亡

根據香港食物安全中心網站資料，荔枝天然含有次甘氨酸A和亞甲環丙基甘氨酸這兩種化學物質，可抑制人體產生葡萄糖，而未熟的荔枝含量就更高。相對於成年人，小朋友的肝醣儲備較少，不吃正餐更容易導致低血糖。如果小朋友在空肚期間大量進食荔枝，荔枝的化學物有機會血糖大跌，令兒童出現抽搐、昏迷、甚至死亡。

為安全起見，有食物安全當局建議一般成人每天吃荔枝最好控制在300克以内（約10粒），兒童一次食用不超過5粒為宜，切忌空腹食用，最好在兩餐之間食用。一般而言，糖尿病患者食用荔枝可引起血糖波動，故應儘量少吃荔枝。

資料來源：台灣農糧署食物安全中心

延伸閱讀：6種食物不宜放雪櫃 薯仔冷藏易有致癌物？保存隔夜飯少做1事恐中毒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
青衣女子被賊按密碼入屋盜百萬手袋名牌 疑為前男友指使 警拘27歲前男友
突發
5小時前
傷者送院治理。網圖
01:10
觀塘藍田邨單位煤氣爐爆炸 女住戶4成燒傷送院 疏散約80居民
突發
5小時前
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
影視圈
17小時前
邵音音大埔豪宅內貌曝光 巨型飾物櫃放滿珍藏品 九龍塘3000呎大屋更具氣派
邵音音大埔豪宅內貌曝光 巨型飾物櫃放滿珍藏品 九龍塘3000呎大屋更具氣派
影視圈
5小時前
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
影視圈
23小時前
吳婉芳二仔胡智同奢華婚禮全曝光 270度天際線下宣誓激動爆喊 「最美奶奶」紅裙配翡翠艷壓全場
吳婉芳二仔胡智同奢華婚禮全曝光 270度天際線下宣誓激動爆喊 「最美奶奶」紅裙配翡翠艷壓全場
影視圈
4小時前
Driscoll's藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢行字？
飲食
2026-05-27 19:23 HKT
呂良偉遭好友出賣連環騙財 損失「天文數字」晴天霹靂 以德報怨再唔見幾十萬：我真係蠢
呂良偉遭好友出賣連環騙財 損失「天文數字」晴天霹靂 以德報怨再唔見幾十萬：我真係蠢
影視圈
6小時前
「星球大戰」式滅蚊｜國產神器激光每秒擊落30多隻 眾籌達$1950萬海外爆單︱有片
00:17
「星球大戰」式滅蚊｜國產神器激光每秒擊落30多隻 眾籌達$1950萬海外爆單︱有片
奇聞趣事
9小時前